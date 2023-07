Valjavec: Vse kaže v prid Pogačarju

Tadej Pogačar se je po peti etapi, v kateri je nenadejano izgubil več kot minuto proti Dancu, nato dvakrat v vožnji v klanec pokazal kot močnejši od Danca in tako pomembno zmanjšal izgubljeno. "Ti zadnji dve etapi sta zelo boleč udarec za Vingegaarda, čeprav to v ekipi Jumbo-Visme seveda skrivajo," je za STA dejal Valjavec .

Ob psihološki prednosti pa Valjavec meni, da ima Pogačar tudi fizično prednost, saj je po krizi v peti etapi nato pokazal, da je po poškodbi zapestja fizično pripravljen na napore težke dirke. "Iz njegove ekipe so večkrat poudarili, da ne vedo točno, v kakšnem stanju je. Seveda so vedeli, da je dobro pripravljen glede na okoliščine. Ampak vseeno, biti mesec in pol brez dirkanja oziroma z eno samo dirko je vseeno precejšnja neznanka."

Nekdanji kolesar, ki je svoje največje rezultate dosegel v prvem desetletju tega stoletja, je izpostavil, da bo kot nosilec rumene majice Vingegaard zdaj soočen s številnimi medijskimi vprašanji glede teh dveh porazov. "Vsekakor je to na dan počitka vse prej kot prijetno. Namesto da bi užival v dnevu počitka in bil sproščen, je najverjetneje cel dan razmišljal samo o tem."

Predstave 24-letnega dvakratnega zmagovalca Toura po peti etapi nakazujejo, da se njegova fizična forma vzpenja, je dodal Valjavec. "Včasih, ko nalagaš obremenitve, kot je Tadej to počel po vrnitvi po poškodbi, pride do točke, ko počiš, kot radi rečemo temu v kolesarskem žargonu. Ampak ko enkrat pride do tega, če je priprava dobra, gre od tam naprej navzgor."

To se je po besedah Valjavca pokazalo nato ravno v šesti in deveti etapi. "Že takoj na Tourmalet naslednji dan je bil izraz na njegovem obrazu popolnoma drugačen. Takoj sem videl, da je veliko močnejši od Vingegaarda, in upal sem na to, kar se je potem zgodilo, da bo Danca napadel."

Tako je po njegovih besedah zdaj vse nared, da Pogačar počasi, a vztrajno odvzame še nadaljnje sekunde Vingegaardu. "Če bi bila v nedeljo še dva prelaza in bi bila v takšnem stanju, kot sta bila, bi Pogačar lahko hitro pridobil tudi kakšno minuto," je ocenil in ob tem zavrnil tezo Vingegaarda, da so bile zadnje gorske etape bolj pisane na kožo Slovencu in da bodo njemu bolj etape v zaključku Toura.