Valverde pri 41-letih še ni rekel zadnje besede

Alejandro Valverde je leta 2018 postal svetovni prvak v cestni vožnji v Innsbrucku, ima pa še dve srebrni (2003 in 2005) in štiri bronaste medalje (2006, 2012, 2013 in 2014) ter s tem največ odličij na SP.

Na Twitterju je 41-letni veteran potrdil, da je podaljšal pogodbo z moštvom Movistarja, ki mu je zvest že skoraj 10 let. "Z veseljem potrjujem, da bom še eno leto vrtel pedala z družino. Z željo in entuziazmom kot prvi dan prispevam največ k moštvu Movistar in želim uživati ​​v vsaki dirki."

Skupaj je Valverde v profesionalni karieri, ki jo je začel leta 2002, zabeležil 130 zmag, tudi na številnih enodnevnih klasikah. Leta 2009 je zmagal tudi v skupnem seštevku dirke po Španiji, na največjih treh dirkah pa ima deset etapnih zmag.