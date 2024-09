Van Aert presenetil z odločitvijo: Za Vismo do konca kariere!

Kolesarji odštevajo dneve do svetovnega prvenstva, do spopada največjih asov, kjer bosta v ospredju tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič, med mojstri vrtenja pedal pa odmeva vest, da superzvezdnik kolesarskega športa Wout van Aert do konca športne poti ostaja zvest ekipi Visma Lease a Bike. "Nisem prav veliko razmišlja v trenutku, ko se je rodila ta ideja vodstva ekipe. V prvi vrsti, ker govorimo o Visma Lease a Bike, kjer sodelujemo z največjimi strokovnjaki, kjer uporabljamo najboljšo opremo. Skupaj vseskozi stremimo k napredku, kar ne pomeni, da se izboljšujemo le kot posamezniki, ampak kot celotna ekipa. Veliko uspeha dolgujem ravno tej strategiji. Po drugi strani pa se v ekipi počutim zelo domače, kar je neskončno pomembno zame. Ekipa je unikatna, zelo mi je ustrezalo vse v njej v zadnjih petih letih in želim, da tako tudi ostane. Zaradi naštetih razlogov sem se odločil, da za vedno ostanem tu," je v prvem odzivu novico, da ne bo menjal ekipe, komentiral Wout van Aert.