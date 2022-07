Van Aert po vprašanju o dopingu izgubil živce

Kaj je tisto, kar pri predstavah kolesarjev Jumbo-Visme vzbuja toliko zaupanja, da vprašanj o dopingu na letošnjem Touru za zdaj ni bilo, je novinarka Kate Wagner po koncu sobotnega kronometra vprašala Jonasa Vingegaarda. "Ste čisti, nam to lahko zagotovite?"

Podobno kot je Danec na kolesu umirjeno odgovarjal na vse napade Tadeja Pogačarja, si je tokrat vzel sekundo ali dve in potem zbranim v medijskem središču pojasnil, da je v njegovi ekipi vse po pravilih. "Smo povsem čisti. Vsi, to lahko zagotovim. Tako dobri smo zaradi višinskih priprav, ki so na najvišji ravni. Tudi materiale, hrano in vadbo smo dvignili na višji nivo. Glede tega smo najboljši, zato nam boste morali zaupati," je odvrnil zmagovalec 109. dirke po Franciji.