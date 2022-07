Van Aert v zameno za pomoč navijaču podaril zeleno majico

Na Belgijčevo srečo se ob progi dirke po Franciji vselej najdejo ljubitelji kolesarstva, ki se tudi sami radi preizkušajo na francoskih klancih in pridejo na rekreacijo dobro pripravljeni. Eden izmed njih je van Aertu nemudoma ponudil tlačilko, ko je Belgijec odpravil napako, pa je presenetil zbrane navijače in navijaču podaril zeleno majico, ki mu jo je srečnež moral najprej pomagati odpeti.

Simpatični dogodek je v objektiv ujel italijanski kolesar in novinar Michele Pelacci, ki se te dni v Alpah mudi s svojim bratom. Za pričevanje dogodku se lahko Pelacci zahvali prav bratu, ki mu je na spustu počila zračnica, zaradi česar sta se morala ustaviti na spustu in ob tem opazila van Aerta ter ga opozorila, da mu iz zračnice uhaja tekočina. Po pričevanju Italijana je belgijskemu kolesarju tlačilko posodil angleški navijač, ki ga je van Aert označil za 'legendo' in nato dejal: "Imam nekaj zate, pomagaj mi sleči zeleno majico, tvoja je."