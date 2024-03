Van Aertu v zraku visi celo 'rožnata pentlja'

Kolesarsko dirko po poljih Flandrije je zaznamoval grd padec večjega števila kolesarjev. Med njimi so bili tudi številni kapetani ekip. Med njimi pa, med najbolj znanimi, tudi belgijski as Wout Van Aert. Sedmi kolesar s svetovne računalniške lestvice si je zlomil ključnico in več reber, tako da bo zagotovo izpustil dirke po Flandriji, Paris-Roubaix in Amstel Gold. Spomladi je imel v načrtu tudi nastop na Giru, a glede na resnost poškodb tudi rožnata pentlja visi v zraku.

Okoli 67 km pred koncem preizkušnje je več kolesarjev zgrmelo na tla ob odtočnih jaških na robu ceste.

Wout Van Aert si je ob padcu, poleg številnih odprtih ran in odrgnin, še zlomil ključnico in nekaj reber. Naj bi imel ti lažji pretres možganov.

Huje jo je skupil belgijski as Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike), ki so ga morali odpeljati z reševalnim vozilom. Njegova ekipa Visma Lease a Bike je sporočila, da si je 29-letni Belgijec zlomil ključnico in več reber, tako da bo zagotovo izpustil dirke po Flandriji, Paris-Roubaix in Amstel Gold. "Ne samo to, odličnemu Belgijcu v zraku visi celo rožnata pentlja, Kot sedaj stvari stojijo so za nastop na Giru minimalne možnosti," "sporoča" Le Gruppetto.

"Bil sem na Van Aertovem kolesu, šlo je za dirkaški incident, ko smo se pripravljali na odločilni del dirke. Naša ekipa in Lidl-Trek smo želeli biti v ospredju, prišlo je do stika, Van Aert pa je ob nekom padel. Padec je bil res grd in takoj sem vedel, da ne bo mogel nadaljevati," je po koncu organizatorjem dirke o padcu dejal kasnejši zmagovalec.

"Prehitevali so nas in Wout je zavpil, da naj pospešim, kar sem storil, a očitno ne dovolj, saj je nato zadel v moje zadnje kolo in padel. Počutim se grozno. To je eden najbolj žalostnih dni v moji kareiri. Najhuije pri svem tem je, da smo bili ob nesreči nemočni," pa je padec opisal ekipni kolega Tiesj Benoot.

Ob Van Aertu je padel tudi zmagovalec Gent-Wevelgema, Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek), ki pa je lahko nadaljeval. Med drugimi so odstopili še specialisti za enodnevne dirke Eritrejec Biniam Girmay (Intermarche-Wanty), Belgijec Jasper Stuyven (Lidl-Trek) in Francoz Arnaud Demare (Arkea-B&B Hotels).

Na startu dirke so bili trije Slovenci. Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) je odstopil po 80 km zaradi težav s kolenom po nedeljskem padcu na preizkušnji Gent-Wevelgem.

