Van Aertu sprint v tretji etapi

Podobno kot v drugi etapi tudi v tretji pravega razburjenja ni bilo. Od začetka je bila na begu četverica, ki jo je glavnina brez težav nadzorovala in ujela pred sprinterskim obračunom v Castelu Brancu.

Za Wouta Van Aerta, ki je sobotno vožnjo na čas končal na tretjem mestu, nedeljski sprint pa na drugem, je današnja zmaga 47. v karieri, 10. na tritedenskih preizkušnjah in šele tretja letos po težavah zaradi poškodbe v spomladanskem delu sezone. 29-letni Belgijec je v sprintu ugnal zmagovalca druge etape Avstralca Kadena Grovesa (Alpecin-Deceuninck) ter tretjeuvrščenega Španca Jona Aberasturija (Euskaltel-Euskadi). Van Aert ima v skupnem seštevku po dodatnih bonifikacijah 13 sekund naskoka pred Američanom Brandonom McNultyjem (UAE Team Emirates) in 15 pred Čehom Mathiasom Vacekom (Lidl-Trek).

"Izplača se biti potrpežljiv," je po zmagi in predvsem po prejšnjih dveh uvrstitvah na oder za zmagovalce v prvem odzivu organizatorjem preizkušnje dejal Van Aert in dodal: "Precej časa je minilo, odkar sem lahko v znak zmage dvignil roke. Res je zelo dober občutek."

"Prvotni načrt ni bil slediti Kadenu, temveč sprintati od daleč na moč pred njim. Morda sem ga malce presenetil, ker sem sprint začel pred 200 metri do cilja. Zame je bil to popoln sprint," je še dodal Van Aert.

"Počutim se samozavestno, že včeraj sem se počutil dobro, tudi v tem vročem vremenu je šlo. Ekipa je bila zelo močna, nadzorovali smo dirko, fantje pa so me pripeljali v izjemen položaj, zato sem bil samozavesten, da lahko zanje postavim piko na i," je pripomnil belgijski as.