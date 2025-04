Van der Poel in Pogačar vroča favorita na dirki po Flandriji

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tadej Pogačar bo tretjič nastopil na eni od največjih enodnevnih preizkušenj. Prvič je leta 2022 po napaki v sprintu končal na četrtem mestu, leto kasneje pa je ugnal van der Poela in postal šele tretji kolesar, ki je v karieri dobil tako dirko po Franciji kot Flandriji.

Prvi spomenik Milano-Sanremo je končal na tretjem mestu, kasneje pa najavil, da bo dirkal tudi v slovitem "severnem peklu" Pariz-Roubaixa naslednjo nedeljo. Pogačar si, kot navaja STA, s sedmimi zmagami skupaj z van der Poelom in še tremi kolesarji deli sedmo mesto na večni lestvici zmagovalcev spomenikov, med aktivnimi kolesarji pa nihče nima več kot dveh zmag.

Od Slovencev se bo, kot še piše STA, z 269 km dolgo traso spopadel tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki pa v zadnjem mesecu in pol ni bil v najboljši formi. Njegova glavna cilja prvega dela sezone sta prav Flandrija in Pariz-Roubaix.

Preizkušnja se bo začela ob 10.00 in končala okoli 16.15. Sobota je bila na trasi sicer tragična, saj sta na amaterski preizkušnji srčni zastoj doživela nizozemski in francoski kolesar, so sporočili organizatorji tekmovanja.