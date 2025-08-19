Svetli način
Kolesarstvo

Van der Poel ne bo skušal odvzeti Pogačarju naziva svetovnega prvaka

Amsterdam, 19. 08. 2025 15.34 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
S.V.
Nizozemski kolesar Mathieu van der Poel ne bo tekmoval na svetovnem prvenstvu v Ruandi, kjer bo naslov prvaka branil Tadej Pogačar. Nizozemska bo namesto njega preizkusila, kaj lahko na njegovem mestu doseže dvakratni zmagovalec etap letošnje dirke po Franciji, Thymen Arensman.

Nizozemsko moško ekipo za svetovno prvenstvo v Ruandi, ki bo zahtevno zaradi vzponov, bo vodil Thymen Arensman, zmagovalec tako v Pirenejih kot Alpah na Touru, medtem ko se pričakuje, da bo veteran in nekdanji zmagovalec dirke po Lombardiji, Bauke Mollema, še ena ključna figura ekipe.

"Letos nimamo jasnega favorita, kot smo ga imeli pri Mathieuu van der Poelu," je dejal Moerenhout, [a] to nam daje fleksibilnost pri pristopu k tej dirki. Thymen Arensman je seveda že dosegel nekaj fantastičnih rezultatov in bo zagotovo ključni kolesar. A tudi več drugih kolesarjev bo imelo svobodo za nastop v zaključku," je povedal športni direktor Koos Moerenhout

Nizozemska ekipa vključuje tudi Sama Oomna, Wouta Poelsa (zmagovalca etap Vuelte in Toura), Franka van den Broeka ter Koena Bouwmana. Arensman bo nastopil tudi v kronometru, ki bo 21. septembra, medtem ko bo cestna dirka, z eno najzahtevnejših tras svetovnih prvenstev v zgodovini, na sporedu teden dni kasneje.

"Naše možnosti bodo predvsem temeljile na tem, da poskušamo predvideti dogajanje, brati dirko in se ujeti v pobeg. Po drugi strani bo to tudi prava bitka vzdržljivosti," je povedal Moerenhout. "Naši kolesarji so opravili pravo pripravo in imajo prave kvalitete, zato upam, da jih bomo v finalu videli čim več. Morda nam celo uspe presenetiti."

Mathieu van der Poel, svetovni prvak na cesti leta 2023, bo odšel na Renewi Tour, ki poteka od srede do nedelje. Na svoj poletni program je zdaj dodal še tekmo svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu XCO v Les Gets .

Nato bo najverjetneje poskušal osvojiti svetovni naslov na tekmi svetovnega prvenstva v gorskem kolesarstvu v Švici. Vendar je v nedeljo na kriteriju v Belgiji za Nieuwsblad povedal, da po tem, ko je med Tourom zbolel za pljučnico in moral odstopiti zaradi posledic, še ni povsem prepričan o svojem nastopu.

V Ruandi prav tako ne bo Floriana Lipowitza, kjer bo naslov branil Tadej Pogačar.

