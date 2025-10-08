Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Van der Poel o Pogačarju: Počutimo se tako, kot so se včasih proti Merckxu

Amsterdam, 08. 10. 2025 10.12 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel je spregovoril tudi o slovenskem asu Tadeju Pogačarju. Dejal je, da prvega kolesarja sveta ne bi rad primerjal z legendarnim Eddyjem Merckxom, a da se včasih z ostalimi tekmeci zaradi Pogačarjeve premoči počutijo, kot da dirkajo v Merckxovi eri.

Tadej Pogačar je v tej sezoni že pri 19 zmagah.
Tadej Pogačar je v tej sezoni že pri 19 zmagah. FOTO: Profimedia

Tridesetletni Nizozemec skupaj s Tadejem Pogačarjem uživa v prevladi na enodnevnih dirkah, ki sta jo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v karavani uprizorila legendarna Belgijca Eddy Mercx in Roger De Vlaeminck.

Medtem ko nihče od aktivnih kolesarjev ni osvojil več kot dveh spomenikov oziroma največjih petih enodnevnih dirk v sezoni, sta Mathieu van der Poel in Pogačar zmagala na kar 17 od zadnjih 27 omenjenih klasikah.

Preberi še Pogačar pokoril svet in Evropo, a se ne ustavlja: vpisal je novo zmago

Pogačar ima devet zmag, van der Poel osem, na večni lestvici slavij na spomenikih pa posledično zasedata že tretje oziroma šesto mesto. Na vrhu sta Merckx z 19 in De Vlaeminck z 11 zmagami.

"Res je impresiven in pri njem je vse skupaj videti tako enostavno," je Pogačarja pohvalil 30-letni van der Poel.

"Že večkrat sem dejal, da morda 'novi Merckx' ni prava primerjava, saj mu je ime Tadej Pogačar, ampak za nas mora biti občutek podoben, kot ko so ostali dirkali proti Merckxu v njegovih časih. Pogačar lahko na svojem terenu počne vse, kar si želi," je dodal Nizozemec.

Pogačar je minuli konec tedna naslovu svetovnega prvaka dodal še evropsko krono.
Pogačar je minuli konec tedna naslovu svetovnega prvaka dodal še evropsko krono. FOTO: Profimedia

'Na njegovem terenu mu nisem grožnja'

Letos sta se na spomenikih srečala trikrat, dvakrat pa je bil boljši van der Poel. Dobil je Milano-Sanremo in Pariz-Roubaix, medtem ko je Pogačar drugič v karieri zmagal po Flandriji, torej na dirki, ki jo je van der Poel doslej dobil že trikrat.

Pogačar je letos denimo debitiral na slovitih kockah na Pariz-Roubaixu in še enkrat več dokazal svojo vsestranskost. Boj za zmago mu je preprečila le napaka v enem od tlakovanih ovinkov.

"Pariz-Roubaix je moj teren in še takrat je bil zelo blizu. Na njegovem terenu zanj ne predstavljam grožnje. Mi pa vse skupaj daje dodatno motivacijo, da se z njim znova merim naslednjo pomlad. Če lahko slediš Pogačarju in ga premagaš, si že blizu zmagi," je razložil svetovni prvak iz Glasgowa leta 2023.

Mathieu van der Poel je izpustil SP v Ruandi. Odločitev je bila prava, pravi.
Mathieu van der Poel je izpustil SP v Ruandi. Odločitev je bila prava, pravi. FOTO: Profimedia

Odločitev, da izpusti SP je bila prava

Zadnja dva naslova in posledično mavričasti majici sta pripadli prav Pogačarju. Van der Poel je preizkušnjo spremljal na kavču med počitnicami v ZDA.

"Zbudil sem se, da bi videl zadnjih 130 km. To je že točka, ko lahko pade odločitev. Ko sem gledal dirko, sem vedel, da je bila odločitev, izpustiti SP, prava. Ne bi smel dirkati samo zato, ker obstaja možnost za zmago, potemtakem bi lahko Pogačar povsod startal kar sam," je na nedavno svetovno prvenstvo v Kigaliju pogledal van der Poel.

Nizozemec je po koncu dirke Pogačarju poslal sporočilu in mu čestital: "Tadej mi je odgovoril, da je srečen, ker me tam ni bilo, ampak sam menim, da to ne bi naredilo nobene razlike."

Mathieu van der Poel je v tej sezoni dobil dva spomenika in eno etapo na dirki po Franciji.
Mathieu van der Poel je v tej sezoni dobil dva spomenika in eno etapo na dirki po Franciji. FOTO: Profimedia

Van der Poel je za konec dodal, da ne bo spreminjal svojih ciljev. Ob cestnem dirkanju si želi tudi naslova svetovnega prvaka v gorskem kolesarstvu, ki mu še manjka v zbirki mavričastih majic v ciklokrosu in cestnem kolesarstvu.

"Ne bom kar tako pustil gorskega kolesarstva ob strani. Vsaj dokler mi ne uspe, kar sem si zadal. Četudi mi nikoli ne bo uspelo, želja ostaja. To je podobno kot pri Tadeju, ki dirka po Flandriji in v Roubaixu, saj mu to predstavlja izziv," je še zaključil van der Poel.

V soboto ga na dirki po Lombardiji ne bo na startu, saj je trasa zanj prezahtevna, Pogačar pa bo na njej lovil jubilejno deseto zmago na spomenikih.

kolesarstvo tadej pogačar mathieu van der poel
Naslednji članek

Eugenia Bujak kolo postavila v kot

SORODNI ČLANKI

Eugenia Bujak kolo postavila v kot

Pogačar pokoril svet in Evropo, a se ne ustavlja: vpisal je novo zmago

Pogačar: Tre Valli Varesine kot ogrevanje za dirko po Lombardiji

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256