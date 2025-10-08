Van der Poel o Pogačarju: Počutimo se tako, kot so se včasih proti Merckxu

Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel je spregovoril tudi o slovenskem asu Tadeju Pogačarju. Dejal je, da prvega kolesarja sveta ne bi rad primerjal z legendarnim Eddyjem Merckxom, a da se včasih z ostalimi tekmeci zaradi Pogačarjeve premoči počutijo, kot da dirkajo v Merckxovi eri.

Tadej Pogačar je v tej sezoni že pri 19 zmagah. FOTO: Profimedia icon-expand

Tridesetletni Nizozemec skupaj s Tadejem Pogačarjem uživa v prevladi na enodnevnih dirkah, ki sta jo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v karavani uprizorila legendarna Belgijca Eddy Mercx in Roger De Vlaeminck. Medtem ko nihče od aktivnih kolesarjev ni osvojil več kot dveh spomenikov oziroma največjih petih enodnevnih dirk v sezoni, sta Mathieu van der Poel in Pogačar zmagala na kar 17 od zadnjih 27 omenjenih klasikah.

Pogačar ima devet zmag, van der Poel osem, na večni lestvici slavij na spomenikih pa posledično zasedata že tretje oziroma šesto mesto. Na vrhu sta Merckx z 19 in De Vlaeminck z 11 zmagami. "Res je impresiven in pri njem je vse skupaj videti tako enostavno," je Pogačarja pohvalil 30-letni van der Poel. "Že večkrat sem dejal, da morda 'novi Merckx' ni prava primerjava, saj mu je ime Tadej Pogačar, ampak za nas mora biti občutek podoben, kot ko so ostali dirkali proti Merckxu v njegovih časih. Pogačar lahko na svojem terenu počne vse, kar si želi," je dodal Nizozemec.

Pogačar je minuli konec tedna naslovu svetovnega prvaka dodal še evropsko krono. FOTO: Profimedia icon-expand

'Na njegovem terenu mu nisem grožnja'

Letos sta se na spomenikih srečala trikrat, dvakrat pa je bil boljši van der Poel. Dobil je Milano-Sanremo in Pariz-Roubaix, medtem ko je Pogačar drugič v karieri zmagal po Flandriji, torej na dirki, ki jo je van der Poel doslej dobil že trikrat. Pogačar je letos denimo debitiral na slovitih kockah na Pariz-Roubaixu in še enkrat več dokazal svojo vsestranskost. Boj za zmago mu je preprečila le napaka v enem od tlakovanih ovinkov. "Pariz-Roubaix je moj teren in še takrat je bil zelo blizu. Na njegovem terenu zanj ne predstavljam grožnje. Mi pa vse skupaj daje dodatno motivacijo, da se z njim znova merim naslednjo pomlad. Če lahko slediš Pogačarju in ga premagaš, si že blizu zmagi," je razložil svetovni prvak iz Glasgowa leta 2023.

Mathieu van der Poel je izpustil SP v Ruandi. Odločitev je bila prava, pravi. FOTO: Profimedia icon-expand

Odločitev, da izpusti SP je bila prava

Zadnja dva naslova in posledično mavričasti majici sta pripadli prav Pogačarju. Van der Poel je preizkušnjo spremljal na kavču med počitnicami v ZDA. "Zbudil sem se, da bi videl zadnjih 130 km. To je že točka, ko lahko pade odločitev. Ko sem gledal dirko, sem vedel, da je bila odločitev, izpustiti SP, prava. Ne bi smel dirkati samo zato, ker obstaja možnost za zmago, potemtakem bi lahko Pogačar povsod startal kar sam," je na nedavno svetovno prvenstvo v Kigaliju pogledal van der Poel. Nizozemec je po koncu dirke Pogačarju poslal sporočilu in mu čestital: "Tadej mi je odgovoril, da je srečen, ker me tam ni bilo, ampak sam menim, da to ne bi naredilo nobene razlike."

Mathieu van der Poel je v tej sezoni dobil dva spomenika in eno etapo na dirki po Franciji. FOTO: Profimedia icon-expand