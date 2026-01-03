Van der Poel potrdil odlično formo, Van Aert po padcu na operacijo gležnja

Da ima Wout van Aert manjši zlom v gležnju, so v petek zvečer potrdili pri njegovi ekipi Visma-Lease a Bike, a pričakujejo, da bo do sezone cestnih dirk popolnoma okreval. "Danes bo šel na operacijo in se povsem osredotočil na okrevanje. Na žalost pa je njegova sezona ciklokrosa zaključena," so zapisali v moštvu.

Kolesar je dodal, da je zelo razočaran, ker je sezono ciklokrosa "zaključil na ta način". Trikratni svetovni prvak bi moral že v nedeljo nastopiti v Zonhovnu (Belgija) na naslednji preizkušnji svetovnega pokala.

Dirka v Molu, ki je znana po izjemno zahtevni progi, je ponudila pravi spektakel, ob Van Aertu pa je padel tudi kasnejši zmagovalec Mathieu van der Poel, a jo je odnesel brez posledic. V tej disciplini je dosegel že osmo zmago v sezoni oziroma na vseh, na katerih je nastopil v zadnjih dveh letih, kar priča o njegovi izjemni formi.