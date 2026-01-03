Van der Poel potrdil odlično formo, Van Aert po padcu na operacijo gležnja

Da ima Wout van Aert manjši zlom v gležnju, so v petek zvečer potrdili pri njegovi ekipi Visma-Lease a Bike, a pričakujejo, da bo do sezone cestnih dirk popolnoma okreval. "Danes bo šel na operacijo in se povsem osredotočil na okrevanje. Na žalost pa je njegova sezona ciklokrosa zaključena," so zapisali v moštvu.
Kolesar je dodal, da je zelo razočaran, ker je sezono ciklokrosa "zaključil na ta način". Trikratni svetovni prvak bi moral že v nedeljo nastopiti v Zonhovnu (Belgija) na naslednji preizkušnji svetovnega pokala.
Dirka v Molu, ki je znana po izjemno zahtevni progi, je ponudila pravi spektakel, ob Van Aertu pa je padel tudi kasnejši zmagovalec Mathieu van der Poel, a jo je odnesel brez posledic. V tej disciplini je dosegel že osmo zmago v sezoni oziroma na vseh, na katerih je nastopil v zadnjih dveh letih, kar priča o njegovi izjemni formi.
Pred Toonom Aertsom si je nabral 1:23 minute prednosti, pred Špancem Felipejem Ortsom pa 1:41. Dolgo je v ospredju potekal boj z Van Aertom, ki pa je po približno 40 minutah padel. Vrnil se je na kolo, zaradi bolečin v desnem gležnju pa je moral odstopiti.
Pri ženskah je Nizozemka Ceylin del Carmen Alvarado izkoristila odsotnost svoje rojakinje Lucinde Brand, ki je bila v sezoni nepremagljiva. Za 12 sekund je prehitela drugo Nizozemko Manon Bakker, tretja pa je bila Belgijka Julie Brouwers.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.