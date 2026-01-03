Naslovnica
Kolesarstvo

Van der Poel potrdil odlično formo, Van Aert po padcu na operacijo gležnja

Bruselj, 03. 01. 2026 11.16 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Wout Van Aert (rumena majica) and Mathieu Van der Poel (bela majica)

Nizozemski kolesar Mathieu van der Poel je še enkrat pokazal svojo izjemno formo in v petek zmagal na tekmi Exact Cross v Molu. Zmaga je potrdila njegovo trenutno prevlado v ciklokrosu. V zahtevnih razmerah s snegom in blatom je za napet dvoboj poskrbel Belgijec Wout van Aert, a je ta kasneje grdo padel in bo moral na operacijo gležnja.

Da ima Wout van Aert manjši zlom v gležnju, so v petek zvečer potrdili pri njegovi ekipi Visma-Lease a Bike, a pričakujejo, da bo do sezone cestnih dirk popolnoma okreval. "Danes bo šel na operacijo in se povsem osredotočil na okrevanje. Na žalost pa je njegova sezona ciklokrosa zaključena," so zapisali v moštvu.

Kolesar je dodal, da je zelo razočaran, ker je sezono ciklokrosa "zaključil na ta način". Trikratni svetovni prvak bi moral že v nedeljo nastopiti v Zonhovnu (Belgija) na naslednji preizkušnji svetovnega pokala.

Dirka v Molu, ki je znana po izjemno zahtevni progi, je ponudila pravi spektakel, ob Van Aertu pa je padel tudi kasnejši zmagovalec Mathieu van der Poel, a jo je odnesel brez posledic. V tej disciplini je dosegel že osmo zmago v sezoni oziroma na vseh, na katerih je nastopil v zadnjih dveh letih, kar priča o njegovi izjemni formi.

Mathieu Van der Poel
Mathieu Van der Poel
FOTO: Profimedia

Pred Toonom Aertsom si je nabral 1:23 minute prednosti, pred Špancem Felipejem Ortsom pa 1:41. Dolgo je v ospredju potekal boj z Van Aertom, ki pa je po približno 40 minutah padel. Vrnil se je na kolo, zaradi bolečin v desnem gležnju pa je moral odstopiti.

Pri ženskah je Nizozemka Ceylin del Carmen Alvarado izkoristila odsotnost svoje rojakinje Lucinde Brand, ki je bila v sezoni nepremagljiva. Za 12 sekund je prehitela drugo Nizozemko Manon Bakker, tretja pa je bila Belgijka Julie Brouwers.

Mathieu Van der Poel Wout van Aert ciklokros

