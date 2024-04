Van der Poel v svojem slogu drugič najboljši na severnem peklu

Matheiu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) je drugič zapored slavil na spomeniški dirki Pariz–Roubaix in tako postal prvi po Fabianu Cancellari (2013), ki je v isti sezoni po dirki po Flandriji slavil še v Roubaixu. Nizozemec je zmagovalca odločil s solo napadom, ko je bilo do cilja še 60 kilometrov. Slovenskih kolesarjev tokrat ni bilo na startu, sta pa zato v konkurenci do 19 let slavila Jakob Omrzel in Erazem Valjavec.