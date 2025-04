Van der Poela navijač zadel z bidonom: To je poskus uboja

Mathieu van der Poel je osvojil tretjo zaporedno zmago na dirki Pariz-Roubaix in s tem izenačil zmagovalno serijo Octava Lapize in Francesca Moserja. A nizozemski kolesar je bil po zmagi jezen, saj ga je 33 kilometrov pred ciljem zadel bidon, ki ga je vrgel eden od gledalcev. "Takšnih stvari ne smemo dopuščati. Bil je poln bidon in zelo je bolelo. Če bi me zadel v nos, bi mi ga zlomil. Upam, da bo policija identificirala moškega, ker mora biti za to sojenje. To je poskus uboja. Če Mednarodna kolesarska zveza ne bo ukrepala, bomo ukrepali z ekipo," je po zmagi povedal Nizozemec.