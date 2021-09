Van Dijkova zlata v vožnji na čas, Bujakova 19.

Pred žensko preizkušnjo so na veliko sceno stopili še člani do 23 let. Zlato kolajno je osvojil Danec Johan Price-Pejtersen. Na dirki sta nastopila dva slovenska kolesarja: Nik Čemažar je z zaostankom 2:02 minute zasedel 35., Anže Skok pa z zaostankom 2:41 minute 45. mesto.