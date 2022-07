Van Vleutenova zmagovalka ženskega Toura

Nizozemka Annemiek van Vleuten (Movistar) je zmagovalka ženske različice dirke po Franciji. V nedeljo je tekmice ugnala še na zadnji, osmi, 123,5 km dolgi gorski etapi med krajema Lure in La Planche des Belles Filles. Na drugem mestu je zadnjo etapo in dirko končala njena rojakinja Demi Vollering (SD Worx). Na tretjem mestu je končala Poljakinja Katarzyna Niewiadoma (Canyon/Sram), ki je v zadnji etapi zasedla četrto mesto. Najboljša Slovenka na zadnji etapi francoske pentlje je bila Urška Žigart, ki je z zaostankom štirih minut in 50 sekund zasedla 18. mesto.

icon-expand Annemiek van Vleuten (v rumeni majici), Demi Vollering (levo) in Katarzyna Niewiadoma (desno). FOTO: AP Več sledi!