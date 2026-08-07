Incident na ženski Dirki po Franciji: voznik ogrožal varnost kolesark

Polovica letošnje izvedbe ženske Dirke po Franciji je že mimo. Po šesti izmed skupno devetih etap vodi Švicarka Marlen Reusser (Movistar), ki ima 12 sekund prednosti pred Nizozemko Demi Vollering (FDJ-United Suez). Partnerka Tadeja Pogačarja Urška Žigart pred zadnjimi tremi etapami zaseda 77. mesto z več kot uro zaostanka za rumeno majico, tako da v skupnem seštevku ostaja v drugi polovici nastopajočih.

Kot da na kolesarskih dirkah ne vidimo dovolj grdih padcev kolesarjev ali kolesark, je na šesti etapi za razburljivo dogajanje posrbel voznik servisnega vozila, ki je bil kar trikrat blizu temu, da bi zadel kolesarke in s tem poskrbel za razburjenje med tekmovalkami. V tretjem poskusu prehitevanja se je na voznika avtomobila razjezila tudi Francozinja Cedrine Kerbaol iz moštva UCI Women's ProTeam EF Education–Oatly.