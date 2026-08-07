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Kolesarstvo

Incident na ženski Dirki po Franciji: voznik ogrožal varnost kolesark

Pariz, 07. 08. 2026 16.41 pred dvema dnevoma 1 min branja 19

Avtor:
R.S.
Dirka po Franciji

Potem ko so najboljši kolesarji na svetu v mesecu juliju odpeljali 113. Dirko po Franciji, zdaj peto oživljeno izvedbo ženske Dirke po Franciji vozijo tudi ženske. Po šestih etapah je rumena majica v lasti Švicarke Marlen Reusser iz ekipe Movistar. Razburljivo dogajanje se je zgodilo na šesti etapi, kjer je voznik servisnega vozila skorajda trikrat zadel kolesarke v poskusu prehitevanja.

Polovica letošnje izvedbe ženske Dirke po Franciji je že mimo. Po šesti izmed skupno devetih etap vodi Švicarka Marlen Reusser (Movistar), ki ima 12 sekund prednosti pred Nizozemko Demi Vollering (FDJ-United Suez). Partnerka Tadeja Pogačarja Urška Žigart pred zadnjimi tremi etapami zaseda 77. mesto z več kot uro zaostanka za rumeno majico, tako da v skupnem seštevku ostaja v drugi polovici nastopajočih.

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Kot da na kolesarskih dirkah ne vidimo dovolj grdih padcev kolesarjev ali kolesark, je na šesti etapi za razburljivo dogajanje posrbel voznik servisnega vozila, ki je bil kar trikrat blizu temu, da bi zadel kolesarke in s tem poskrbel za razburjenje med tekmovalkami. V tretjem poskusu prehitevanja se je na voznika avtomobila razjezila tudi Francozinja Cedrine Kerbaol iz moštva UCI Women's ProTeam EF Education–Oatly.

kolesarstvo dirka po franciji avto Shimano

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KOMENTARJI19

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txoxnxy
07. 08. 2026 21.35
A je ta imel NPM na zadnjem sedežu ?
Odgovori
+2
2 0
GUNDABAD
07. 08. 2026 20.08
Vsi drgači že vemo, da je Urska od Pogačarja, in da nej buhve kaj🙃realno gledano, sam pet pa zna
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+2
2 0
Pinokio
07. 08. 2026 20.01
Mogoče je pa imel voznik naročeno, da ovira določene kolesarke. Ravno zbiti jih ni smel.
Odgovori
+1
1 0
Janez23
07. 08. 2026 18.12
Res neprimeren članek, poln napak. Kako pa naj prehiti kolesarke, če vozijo po celi cesti, kolesarka pred njimi, pa je potrebovala tehnično pomoč? "Voznik avta ekipe Shimano" Ekipa s tem imenom ne obstaja, Shimano je uradni partner dirke in zagotavlja nevtralno tehnično pomoč z značilnimi modrimi avtomobili in motorji, medtem ko njihovo opremo uporablja večina kolesarskih ekip. Njihova vozila, znana kot "modri angeli", vozijo znotraj karavane in nudijo tehnično oskrbo rezervna kolesa, obroče,..... katerikoli kolesarki v primeru okvare, ne glede na njeno klubsko pripadnost
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+10
10 0
Stajerc22
07. 08. 2026 17.46
Dozivljenjska prepoved sodelovanja na kolesarskih dirkah, plus kazen za ogrozanje tekmovalk. Kaj ce bi zadel katero in bi mu padla pod avto in umrla?!
Odgovori
-3
2 5
klempas666
07. 08. 2026 17.38
kakšna vožnja Poljakinje danes... Noro.. zasluženo zmagovalka toura
Odgovori
+4
4 0
BrezPitt
07. 08. 2026 17.55
Ni še. V nedeljo je tudi gorska etapa.
Odgovori
0 0
Kalymero
07. 08. 2026 17.37
Ženski tur, kurji žur.
Odgovori
+5
7 2
sloZebra
07. 08. 2026 17.33
Nedopustno ravnanje .. sicer pa kot bi gledal prizor z naših cest .. kolesarji preko celega vozišča in nestrpen voznik, ki bi jih raje povozil kakor pa počakal na varno mesto za prehitevanje ...
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+4
4 0
Clovek_002
07. 08. 2026 17.09
Kakšni bedni komentarji, dvoličnost športa ... če bi kdo Pogija ogrožal pa bi šli vsi v luft. Kaj ma veze mesto Urške ali pa kako vozijo, avti jih morajo čuvat ne pa ogrožat. Verjetno vozijo kot vozijo vedno, saj imajo že kakšno dirko za sabo.
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+7
10 3
Kalymero
07. 08. 2026 18.09
Roko na srce ampak kolesarji so bolj nadležni od komarjev.
Odgovori
+1
3 2
dark Cat
07. 08. 2026 17.01
Zigartova zaostaja vec kt eno uro...kekkci
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-8
2 10
dark Cat
07. 08. 2026 17.41
Spet se delata norca in hinavsko popravite svojo zmoto.... Dejte se vsaj opravict
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-1
0 1
proofreader
07. 08. 2026 16.59
Reklama za zavore?
Odgovori
+4
4 0
biggbrader
07. 08. 2026 16.49
Ženske vozijo kar po sredini. 🤣🤣🤣
Odgovori
-4
4 8
Lock Down
07. 08. 2026 17.34
Ja saj lahko, ker je cesta zaprta za ves promet. Razen seveda za spremljevalna vozila, ki pa se morajo prilagajati tekmovalkam in ne obratno.
Odgovori
+4
4 0
sloZebra
07. 08. 2026 17.34
In kje naj bi vozile? Po bankini, da jih lahko ekipno vozilo prehiti?
Odgovori
+3
3 0
biggbrader
07. 08. 2026 21.53
..vidva ne razumeta nobene šale ?
Odgovori
0 0
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