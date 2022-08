Večina pelotona končala na tleh, dva kolesarja pa v bolnišnici

Padec v sprintu navzdol je pri hitrosti več kot 60 km/h zakrivil sprinterski vlak Jumbo-Visme. David Dekker je izgubil oblast nad kolesom in padel, za njim pa se mu kolesarji niso mogli izogniti, mnogi iz pelotona so trčili v kovinske ograde ob cesti. Po etapi so se spet pojavile pritožbe nad organizatorji, ki naj kolesarjem ne bi zagotavljali primerne varnosti.

"Sem 'dobro' glede na to, kaj se je zgodilo. Izgleda, da nič ni zlomljeno, razen moje morale, imam pa veliko ran. Nisem videl, da prihaja hitrostna ovira, in glede na visoko hitrost sem popolnoma izgubil kontrolo. Iskreno upam, da so vsi udeleženi dobro in bodo hitro okrevali. Hvala vam za vsa sporočila," je na Twitterju zapisal Dekker.