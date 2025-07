'Vedel sem, koliko napadov me še čaka, in dobro pripravljen nanje sem vse odbil'

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar ne popušča in na letošnji dirki po Franciji še naprej kaže svojo premoč. Njegov najbližji zasledovalec v skupnem seštevku Jonas Vingegaard je sicer v 16. etapi na Mont Ventoux poskušal s številnimi napadi, a Slovenec je prav na vsakega uspel odgovoriti, v sklepnih metrih vzpona pa Dancu ukradel še dve sekundi, prednost v boju za rumeno majico pa povišal na štiri minute in petnajst sekund.

Ko so pred začetkom vzpona na Mont Ventoux narekovanje tempa prevzeli kolesarji Visma-Lease a Bike, je bilo jasno, da gre na ikoničnem klancu pričakovati silovite napade Jonasa Vingegaarda. Danec je s prvim napadom poskušal dobrih osem kilometrov pred ciljem in razbil skupinico okoli rumene majice Tadeja Pogačarja, v kateri je kolesaril tudi Primož Roglič. Pogačar je bil edini, ki je lahko sledil dvakratnemu zmagovalcu francoske pentlje in vodilna v skupnem seštevku sta kolo za kolesom kolesarila do vrha Mont Ventouxa.

Vingegaard je večkrat poskušal z napadi, pri tem pa sta mu skušala pomagati tudi pomočnika Tiesj Benoot in Victor Campenaerts, ki sta bila del bega in sta moštvenega kolega pričakala na poti do vrha. A naboji Danca so bili prazni, Pogačar je uspel pokriti čisto vsako njegovo pospeševanje, na koncu pa z napadi poskušal tudi sam in mu je na ciljni črti uspelo odščipniti dve sekundi. Zdaj prednost Slovenca v skupnem seštevku znaša štiri minute in petnajst sekund.

Skupni seštevek na Touru po 16. etapi FOTO: Sofascore.com icon-expand

Trikratni zmagovalec dirke po Franciji po koncu etape v cilju ni skrival zadovoljstva s svojo predstavo."Bilo je kar težko, a z le enim klancem. Po dnevu počitka sem zelo vesel, kako sem odpeljal etapo in da sem zadržal prednost v skupnem seštevku," je po etapi dejal Pogačar, ki ga je na vrhu pričakala tudi zaročenka Urška Žigart, njegova največja podpornica.

Tadej Pogačar in Urška Žigart FOTO: 24ur.com icon-expand

"Takšne podpore, kot jo imam od Urške, ne moreš opisati z besedami. Tega, kar mi da ona, mi ne more dati nihče drug. Izjemno vesel sem, da je bila z mano danes tu na vrhu in včeraj na dan počitka," je dodal in se dotaknil tudi številnih slovenskih zastav ob cesti. "Res je bil užitek dirkati, sploh ker so pod klancem Slovenci navijali tako zame kot za Primoža, kar mi je dalo dodatno energijo."

Na Mont Ventouxu plapolale slovenske zastave FOTO: Profimedia icon-expand

Napadi Vingegaarda ga niso presenetili, prav zato, ker je bil nanje pripravljen, pa je lahko nanje tudi dobro odgovoril. "Od začetka klanca sem vedel, da se Jonas dobro počuti in da bo skušal napadati. Zastavili so dober ritem, Jonas je poskušal napasti po vsakem narekovanju ritma svojih moštvenih kolegov. Vedel sem, koliko napadov me še čaka, in dobro pripravljen nanje sem vse odbil."

Solidno predstavo je prikazal tudi Primož Roglič, ki je ciljno črto ob boku moštvenega kolega Floriana Lipowitza prečkal kot deveti z zaostankom 1:51 za zmagovalcem Valentinom Paret-Peintrejem in dobro minuto za rojakom v rumeni majici, v skupni razvrstitvi pa je napredoval na peto mesto. Za Pogačarjem zdaj zaostaja za enajst minut in dvainštirideset sekund, a se, kot pravi, s svojim položajem v skupnem seštevku ne obremenjuje. Po etapi ni bil videti preveč utrujen, a je v cilju dejal, da njegov videz ne odraža dejanskega stanja."Navzven tega morda ne kažem, navznoter pa jokam. Seveda sem čakal Lipowitza, dobro smo se lotili tega in vesel sem, kako je šlo na zadnji klanec. Bomo videli, kako bo do konca, ne obremenjujem se z uvrstitvijo v skupnem seštevku. Če bi dobil kakšno dobro etapno uvrstitev, bi bil več kot zadovoljen."