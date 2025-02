Velik preobrat: prva etapa razveljavljena, Ganna ostal brez zmage

OGLAS

Slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je tako kot mnogi drugi ciljno črto prečkal po napačni strani. Prva etapa dirke po Algarveju je sicer potekala po pričakovanem receptu, saj so ekipe najhitrejših kolesarjev v sprintih nadzorovale razmeroma nenevarno ubežno skupino. Glavnina jo je ujela 24 km pred ciljem, v Lagosu pa je bilo vse pripravljeno za sprint glavnine. Toda v zadnjem kilometru je večina kolesarjev zavila v napačno smer v krožišču ter po vzporedni cesti peljala mimo ciljne črte, medtem ko je po pravi strani etapo do konca odpeljal Ganna.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ta je ubral pravo smer v krožnem prometu okoli 500 m do konca in zanesljivo prečkal ciljno črto kot prvi. Sprva se je zdelo, da bo to njegova 34. zmaga v karieri, a so se organizatorji ob vsem kaosu in kritikah odločili odpovedati oziroma razveljaviti prvo etapo brez uradnega zmagovalca. Drugi je sicer skozi cilj pripeljal Francoz Romain Gregoire (Groupama-FDJ), tretji pa Švicar Jan Christen (UAE Team Emirates). V vsem kaosu je bil sprva šesti s sekundo zaostanka najboljši od Slovencev Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), na desetem mestu pa je končal Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe) s sedmimi sekundami zaostanka, a bosta oba slovenska predstavnika ostala brez solidnih uvrstitev. Roglič je tako kot večina ostalih kolesarjev peljal po napačni strani slabo označenega krožišča.

"Videli ste lahko, da v zadnjem kilometru deviacija poti za uradna vozila in motorje ni bila blokirana. In logično je, da kolesarji v tem primeru kot vselej sledijo motorjem. Zame je to nekaj absurdnega, da trpimo 190 km in pridemo do kar najboljšega izhodišča za sprint, potem pa je vse zaman," je v izjavi za Eurosport dejal Avstrijec Marco Haller, član moštva Tudor Pro. "To je neslana šala. V tem primeru bi morali tudi organizatorji in uradniki nositi določene posledice. Ne morejo vselej zgolj kolesarji nositi vso krivdo, saj smo v takih trenutkih vedno vročih glav. Frustrirajoče je," je še dodal Avstrijec.

Primož Roglič in Jan Tratnik FOTO: Profimedia icon-expand