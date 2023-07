Veliko spoštovanje, ki so ga Pogačarju izkazali pri Jumbo-Vismi

Če se do nedelje ne bo zgodilo kaj šokantnega, bo Jonas Vingegaard svoji ekipi Jumbo-Vismi pripeljal drugo zaporedno rumeno majico. Dolgo smo zanjo spremljali napet boj med njim in Tadejem Pogačarjem. Danec pa ga je sebi v prid obrnil na torkovem kronometru, ki se bo v zgodovino zapisal kot eden najbolj dominantnih, in sredini kraljevski preizkušnji v Alpah, po kateri ima v skupnem seštevku kar 7minut in 35 sekund prednosti.

"Po številkah s pripravljalnih taborov smo vedeli, da je tega sposoben. Nismo pa pričakovali, da bo v primerjavi s Pogačarjem prišlo do tako velike razlike," je bil v krajšem intervjuju za našo spletno stran iskren Merijn Zeeman.