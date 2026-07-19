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Kolesarstvo

'Vem, da je Pogačar dirkal za to, da bi etapo osvojil del Toro'

Pariz, 19. 07. 2026 18.12 pred 21 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Remco Evenepoel je zmagovalec dirke Amstel Gold Race.

Remco Evenepoel je v zaključku 15. etape Toura prekrižal načrte dvojcu emiratov. Drugo mesto je zasedel Slovenec Tadej Pogačar, tretje pa Mehičan Isaac del Toro. V etapi je po grdem padcu odstopil Danec Jonas Vingegaard. V ponedeljek bo na Touru prost dan, v torek pa edina posamična vožnja na čas od Eviana do Thonona (26,1 km).

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Na koncu del Toro ni imel moči, da bi strl Remco Evenepoela, ta pa je nato sprintal mimo, medtem ko Pogačar ni pritiskal na polno do konca in ciljno črto prečkal za Belgijcem na drugem mestu. Za Evenepoela je bila to 75. zmaga v karieri in tretja na dirki po Franciji ter prva, ki ni prišla v vožnji na čas.

Remco Evenepoel
Remco Evenepoel
FOTO: AP

"Še vedno zbiram občutke. To je bil nor dan, na začetku se nisem ravno najbolje počutil, nato pa je bilo bolje. Morate vedeti, da dirkam proti najboljšemu kolesarju vseh časov, ki je dirkal za to, da bi etapo osvojil del Toro. To je zame velik korak, da sem lahko sledil temu ritmu," je organizatorjem po dirki dejal Evenepoel.

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"Morate razumeti, da prejemam ogromno kritik, da ne morem peljati na dolge in strme klance ter to in ono. Izjemno je, vsem okoli mene ta zmaga pomeni veliko," je dodal Belgijec in se obrnil še na taktiko v sprintu. "Nisem pričakoval Isaacovega napada, a dvakrat je poskusil na polno, nazadnje tudi 400 m pred koncem, kar je bila zame dobra točka za začetek sprinta. Šel sem na polno do cilja. Na tem klancu sem veliko treniral, prevozil sem ga vsaj 20-krat in lepo je pred prostim dnem slaviti tako zmago," je dodal.

Remco Evenepoel
Remco Evenepoel
FOTO: Profimedia

Pokomentiral je tudi odstop Jonasa Vingegaarda: "Za vse nas in predvsem Jonasa je to zelo slaba novica. Tega ne privoščimo nikomur, a treba se je zbrati in razmišljati o skupnem seštevku." Pogačar je ohranil skupno vodstvo, v njem ima po Vingegaardovem odstopu natanko pet minut naskoka pred Evenepoelom, na tretje mesto je napredoval del Toro, ki za moštvenim kolegom zaostaja 5:58 minute.

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Mehičan je prevzel tudi prvo mesto v razvrstitvi mladih kolesarjev, potem ko je v etapi od Champagnola do Plateau de Solaisona (183,9 km) četrto mesto z zaostankom 58 sekund zasedel mladi Francoz Paul Siexas (Decathlon CMA CGM) in izgubil belo majico. Za del Torom zaostaja 25 sekund.

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KOMENTARJI1

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Rim123
19. 07. 2026 20.29
Toro še kakšne par let pa mogoče v sanjah
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