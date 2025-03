Vernon prekinil niz Brennana, Roglič varno v cilju v času zmagovalca

Druga etapa dirke po Kataloniji od Banyolesa do Figueresa je pripadla Britancu Ethanu Vernonu (Israel-Premier Tech), ki je v ciljnem sprintu ugnal rojaka Matthewa Brennana (Visma-Lease a Bike) in Avstralca Kadena Grovesa (Alpecin-Deceuninck). Slovenski as Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) je etapo v času zmagovalca končal na 47. mestu.