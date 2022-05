Veteranu De Gendtu osma etapa Gira

Za petintridesetletnega kolesarja ekipe Lotto Soudal je to 17. zmaga v karieri, druga na Giru. Prvo je De Gendt zabeležil pred desetimi leti v etapi s ciljem na Stelviu.

"Zaradi takih trenutkov vztrajam v kolesarstvu. Že pred etapo sem menil, da bi mi lahko ustrezala za beg, ves čas je šlo gor in dol, v taki etapi je težko zapolniti vrzel. A ko se je po številnih napadih izoblikovala skupina, nisem verjel, da bi lahko zmagal. V skupini so bili Mathieu van der Pool, pa Diego Ulissi in še nekaj močnih kolesarjev, ki jih je težko premagati. Po napadu danes izredno agresivnega van der Poola sem tudi zaostal, a se pozneje priključil najboljšim. Res neverjetno," je po etapi, ki je bila pisana na kožo specialistom za enodnevne preizkušnje, bila je razgibana, a brez daljših zahtevnejših vzponov, dejal zmagovalec, ki še pred 14 dnevi ni verjel, da bi bil lahko v igri za kakšno etapno zmago.

"Do same dirke sem bil v zelo slabi formi. A v tem tednu se je pripravljenost izboljšala, seveda pa ne smem pozabiti tudi na moštvene kolege. Danes so mi veliko pomagali, v zaključku pa smo imeli tudi številčno premoč," kot je običajno se tudi zmagovalec tokrat ni pozabil zahvaliti ekipnim kolegom.

V skupnem seštevku še naprej vodi Španec Juan Lopez (Trek-Segafredo), ki je na današnji etapi ubranil napad drugouvrščenega Nemca Lennarda Kämne in zadržal 38 sekund prednosti. V cilj je prišel v glavnini, ki je zaostala tri minute in 33 sekund. Pred njo je bilo 16 kolesarjev.

Domen Novak, pomočnik kapetanov ekipe Bahrain-Victoriousa, je po zelo dobrem dosežku v sedmi etapi, tokrat spet zaostal in v cilj prišel kot 106. (+8:42). V skupnem seštevku je izgubil pet mest in je zdaj na 66. mestu (+31:58).