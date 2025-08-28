Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Vine slavil na prvi gorski etapi, Vingegaard oddal rdečo majico

Barcelona, 28. 08. 2025 17.26 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
J.B. , STA
Komentarji
6

Moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates - XRG Jay Vine je zmagovalec šeste etape dirke po Španiji s ciljem v Andori. Skupno vodstvo je prevzel Norvežan Torstein Traeen (Bahrain Victorious), pred tem je rdečo majico nosil prvi favorit za končno zmago Jonas VIngegaard (Visma Lease a Bike).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za Jaya Vina je bila to deseta zmaga v karieri in tretja v etapah na dirki po Španiji, kjer je bil dvakrat najboljši še leta 2022. Za 29-letnika je bila to četrta letošnja zmaga, na tritedenskih dirkah pa nastopa sedmič.

V etapi je bežalo deset kolesarjev, med njimi je bila polovica takšnih, ki bi lahko ob uspešnem begu prevzeli vodstvo v skupnem seštevku. To je odgovarjalo tudi do danes vodilnemu Jonasu Vingegaardu, ki se z ekipo ni podal v lov na etapno zmago.

Na zadnjih dveh klancih je postalo jasno, da bodo vso smetano pobrali ubežniki. Med njimi je bil najmočnejši Vine, ki je napadel pred spustom do ciljnega klanca, a si je v seštevku nabral prevelik zaostanek, da bi konkuriral za skupno vodstvo. Rdečo majico je tako oblekel Traeen, ki je v Palu zasedel drugo mesto z zaostankom 54 sekund. Tretje mesto v etapi je pripadlo Italijanu Lorenzu Fortunatu (XDS Astana) z zaostankom 1:10 minute.

"Zagotovo sem šel na etapno zmago, a smo vselej imeli pripravljeno drugačno taktiko, če ubežnikom ne bi uspelo in bi bili skupini blizu. Imeli smo več kart v igri," je o taktiki organizatorjem Vuelte dejal Vine.

"Dobro poznam te ceste, živim spodaj v dolini. To so moji najljubši vzponi. Sicer bi predzadnjega običajno odpeljal še hitreje, a je bil veter v prsi premočan, da bi lahko napravil razliko. Tako sem počakal do vrha in nato napadel na mokrem spustu, ki ga prav tako dobro poznam. Potem je do konca šlo mož na moža," je še dodal Avstralec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Konec domačih sanj za Ayusa

V skupini favoritov je na zadnjem klancu presenetljivo popustil Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG), izgubil slabih osem minut ter izpadel iz boja za skupno zmago na domači pentlji. Stik je izgubil dobrih šest kilometrov pred ciljem, v boju z najboljšimi je tako od ekipe emiratov ostal le Portugalec Joao Almeida.

Ritem je sredi klanca narekovala ekipa Lidl-Treka in pripravila napad za Giulia Cicconeja. Italijan je pospešil, a se Vingegaarda ni znebil. V ozadju je malce zaostal Almeida, a v svojem ritmu ter prepoznavnem slogu priključil Dancu in Italijanu. Skupina je tudi do konca etape ostala skupaj in za zmagovalcem zaostala 4:19 minute.

V seštevku ima Traeen 31 sekund naskoka pred kolegom ubežnikom iz Francije Brunom Armirailom (Decathlon AG2R). Vingegaard je zdrsnil na peto mesto z 2:33 minute zaostanka. Almeida na šestem mestu za njim še naprej zaostaja osem sekund, Ciccone še sekundo več na sedmem.

Obeh Slovencev tudi tokrat ni bilo v prvi polovici uvrščenih. Domen Novak je pomagal Almeidi in Ayusu, Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) pa bo na svoje priložnosti v begih čakal v drugih etapah. Skupno sta zunaj najboljše stoterice.

V petek bo na sporedu nova zahtevna etapa od Andorre la Velle do Cerlerja (188 km) s kar 4200 višinskimi metri. Ciljni in precej stopničasti vzpon bo dolg 12,1 km s povprečnim naklonom 5,8 %.

kolesarstvo dirka po španiji vuelta jay vine
Naslednji članek

Froome resneje poškodovan po nesreči na treningu

SORODNI ČLANKI

Froome resneje poškodovan po nesreči na treningu

Turner dobil sprint, Gaudu oblekel rdečo majico

Po škandalu z ukradenimi kolesi nekatera najdena kar v grmovju

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
petka5
28. 08. 2025 18.13
+1
Uae ne maram, ampak samo Vine-u pa privoščim, ker je imel že tolikooooo smole, da mu iz srca privoščim in čestitam
ODGOVORI
1 0
nemski_ovcar
28. 08. 2025 18.10
+1
Gremo UAE
ODGOVORI
2 1
Roko66
28. 08. 2025 18.41
Ja gremo...na žgance-kuhar Mauro!
ODGOVORI
0 0
patria
28. 08. 2025 17.41
+3
Arabci so tudi brez Pogačarja najboljši.
ODGOVORI
3 0
mahar123
28. 08. 2025 17.57
+3
posebaj kapetan Ayuso
ODGOVORI
3 0
Roko66
28. 08. 2025 18.40
Ayuso ni več deležen žgancev a la Mauro,njegovo porcijo je dobil Vine.. Hahahaha komedija tud brez mišeka!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163