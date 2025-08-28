Vine slavil na prvi gorski etapi, Vingegaard oddal rdečo majico

Za Jaya Vina je bila to deseta zmaga v karieri in tretja v etapah na dirki po Španiji, kjer je bil dvakrat najboljši še leta 2022. Za 29-letnika je bila to četrta letošnja zmaga, na tritedenskih dirkah pa nastopa sedmič.

V etapi je bežalo deset kolesarjev, med njimi je bila polovica takšnih, ki bi lahko ob uspešnem begu prevzeli vodstvo v skupnem seštevku. To je odgovarjalo tudi do danes vodilnemu Jonasu Vingegaardu, ki se z ekipo ni podal v lov na etapno zmago.

Na zadnjih dveh klancih je postalo jasno, da bodo vso smetano pobrali ubežniki. Med njimi je bil najmočnejši Vine, ki je napadel pred spustom do ciljnega klanca, a si je v seštevku nabral prevelik zaostanek, da bi konkuriral za skupno vodstvo. Rdečo majico je tako oblekel Traeen, ki je v Palu zasedel drugo mesto z zaostankom 54 sekund. Tretje mesto v etapi je pripadlo Italijanu Lorenzu Fortunatu (XDS Astana) z zaostankom 1:10 minute.

"Zagotovo sem šel na etapno zmago, a smo vselej imeli pripravljeno drugačno taktiko, če ubežnikom ne bi uspelo in bi bili skupini blizu. Imeli smo več kart v igri," je o taktiki organizatorjem Vuelte dejal Vine.

"Dobro poznam te ceste, živim spodaj v dolini. To so moji najljubši vzponi. Sicer bi predzadnjega običajno odpeljal še hitreje, a je bil veter v prsi premočan, da bi lahko napravil razliko. Tako sem počakal do vrha in nato napadel na mokrem spustu, ki ga prav tako dobro poznam. Potem je do konca šlo mož na moža," je še dodal Avstralec.