Pogačar ostal brez glavnega tekmeca za naslov svetovnega prvaka

Jonas Vingegaard se je odločil, da bo drugi del sezone podredil nastopu na Vuelti.

Jonas Vingegaard je na novinarski konferenci pred začetkom Vuelte potrdil, da ga ne bo v Ruando, ki bo letos kot prva afriška država v zgodovini gostila svetovno prvenstvo. "Ne sklada se z mojim urnikom. Po Vuelti se bom raje osredotočil na evropsko prvenstvo," je pojasnil Danec.

V zadnjih letih prvi konkurent Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji se je sicer povsem resno spogledoval z nastopom na svetovnem prvenstvu, a je po neuspehu na Touru, ko je še drugič zapored zaostal za slovenskim šampionom, misli preusmeril k dirki po Španiji.

"Dolgo smo načrtovali nastop v Ruandi. Že pozimi je jasno izrazil to željo. Hribovita trasa mu zelo ustreza," je povedal nekdanji profesionalec in ta čas eden vodilnih pri danski reprezentanci Michael Morkov.