Pogačar ostal brez glavnega tekmeca za naslov svetovnega prvaka

Jonas Vingegaard je na novinarski konferenci pred začetkom Vuelte potrdil, da ga ne bo v Ruando, ki bo letos kot prva afriška država v zgodovini gostila svetovno prvenstvo. "Ne sklada se z mojim urnikom. Po Vuelti se bom raje osredotočil na evropsko prvenstvo," je pojasnil Danec.
V zadnjih letih prvi konkurent Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji se je sicer povsem resno spogledoval z nastopom na svetovnem prvenstvu, a je po neuspehu na Touru, ko je še drugič zapored zaostal za slovenskim šampionom, misli preusmeril k dirki po Španiji.
"Dolgo smo načrtovali nastop v Ruandi. Že pozimi je jasno izrazil to željo. Hribovita trasa mu zelo ustreza," je povedal nekdanji profesionalec in ta čas eden vodilnih pri danski reprezentanci Michael Morkov.
Vingegaard še vedno brez nastopa na SP, lovil bo prvo Vuelto
Enostavno se vse skupaj ni izšlo, je priznal tudi precej razočarani Vingegaard, ki ni mogel skriti, da si je res želel boja za mavrično majico, ki jo bo branil Pogačar. "Za takšno dirko moraš biti svež. Ne morem predvideti, kako se bom počutil po Vuelti, zato sem se odločil, da bom Ruando preskočil," je priznal dvakratni zmagovalec Toura.
Zanimivo, da Vingegaard pri 28 letih še čaka na krstni nastop na svetovnem prvenstvu. In tako bo še vsaj leto dni.
90. dirka po Španiji bo potekala med 23. avgustom in 14. septembrom. Po odpovedi številnih specialistov za skupni seštevek je danski šampion z naskokom glavni favorit. To bo njegov tretji nastop na Vuelti. Leta 2020 je kot še precej neznano ime debitiral s 46. mestom, pred dvema letoma pa se je moral zadovoljiti z drugim mestom, potem ko se je njegova Jumbo-Visma sredi dirke odločila, da kapetansko vlogo prepusti Seppu Kussu, ki je bil sprva mišljen kot pomočnik. Takrat je na tretjem mestu končal Primož Roglič.
