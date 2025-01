Vingegaard bo skušal letos prekrižati načrte Pogačarja

Jonas Vingegaard je svoje načrte razkril na pripravah svoje ekipe v Španiji, tako kot tudi še eden od glavnih členov ekipe, Belgijec Wout van Aert, ki bo dirkal na preizkušnjah po Franciji in Italiji, čeprav njegovi glavni cilji ostajajo povezani z zmagama na enodnevni dirki po Flandriji in na preizkušnji Pariz-Roubaix.

28-letni Vingegaard je dvojček zmag na Touru in Vuelti poskusil osvojiti že leta 2023, a mu je slavje v Španiji preprečil zdajšnji moštveni kolega, Američan Sepp Kuss, ki bo letos dirkal na Touru. "Tour de France je dirka, ki mi največ pomeni. Je največja dirka v letu in je nekaj posebnega," je povedal Vingegaard, zmagovalec francoske pentlje v letih 2022 in 2023. "Tja želim priti najbolje pripravljen, poskusil bom tretjič zmagati. Pozneje pa še v Španiji," je dodal. Danec je lansko dirko po Franciji končal na drugem mestu za velikim tekmecem iz zadnjih let Tadejem Pogačarjem, potem ko je pred tem aprila doživel hudo nesrečo na dirki po Baskiji.

Dejal je, da so bile poškodbe hujše, kot so sprva poročali. "Poškodbe so bile zelo hude. Nekaj reber sem imel zlomljenih, poškodovano prsnico, ključnica je bila v treh, štirih kosih, imel sem zlomljen prst, preluknjana pljuča, tako da res ni bilo dobro," je dejal 28-letnik. "Osem dni sem bil na intenzivni negi, to pove dovolj o tem, kako hudo je bilo. Da sem sploh lahko nastopil na dirki po Franciji, je bila zmaga in sem na to ponosen," je dodal kolesar, ki bo dirkal tudi na preizkušnji Pariz-Nica in na dirki po Kataloniji. Sezono bo začel na dirki po Algarveju na Portugalskem, tako kot slovenski as Primož Roglič.