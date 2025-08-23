Svetli način
Kolesarstvo

Vingegaard brez oklevanja: Pogačar je najboljši kolesar vseh časov

Ljubljana, 23. 08. 2025 13.35 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
2

Danski kolesar Jonas Vingegaard, prvi favorit 80. dirke po Španiji, ki se je danes pričela, je pred začetkom prve etape odgovarjal na nekatera vprašanja zbranih novinarjev. Med drugim je slovenskega asa Tadeja Pogačarja okronal za najboljšega kolesarja vseh časov.

Jonas Vingegaard bo tretjič nastopil na Vuelti, potem ko je na tritedenskih dirkah prav v Španiji debitiral leta 2020, tri leta kasneje pa jo je končal na drugem mestu v popolni prevladi takratne Jumbo-Visme.

Anketa Arhiv
Ali bo Jonas Vingegaard upravičil vlogo prvega favorita Vuelte?

Takrat je presenetljivo slavil Američan Sepp Kuss, ki bo tokrat Dančev pomočnik v močni nizozemski ekipi, tretji pa je bil leta 2023 na svoji zadnji tritedenski dirki za nizozemsko ekipo prav Primož Roglič, sicer s štirimi zmagami na Vuelti sorekorder ob Špancu Robertu Herasu. Na Vuelti ne bo Tadeja Pogačarja, ki ga je 28-letni Danec okronal za najboljšega vseh časov. 

kolesarstvo pogačar vingegaard
Naslednji članek

Začetek Vuelte z dvema Slovencema in jasnim favoritom

KOMENTARJI (2)

JOKS klub
23. 08. 2025 14.03
Res je !!!
ODGOVORI
0 0
sinjebradec
23. 08. 2025 13.53
vsi na svetu cenijo pogija razen naših zadrtih rogličarjev !
ODGOVORI
0 0
