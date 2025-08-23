Vingegaard brez oklevanja: Pogačar je najboljši kolesar vseh časov

Jonas Vingegaard bo tretjič nastopil na Vuelti, potem ko je na tritedenskih dirkah prav v Španiji debitiral leta 2020, tri leta kasneje pa jo je končal na drugem mestu v popolni prevladi takratne Jumbo-Visme.

Takrat je presenetljivo slavil Američan Sepp Kuss, ki bo tokrat Dančev pomočnik v močni nizozemski ekipi, tretji pa je bil leta 2023 na svoji zadnji tritedenski dirki za nizozemsko ekipo prav Primož Roglič, sicer s štirimi zmagami na Vuelti sorekorder ob Špancu Robertu Herasu. Na Vuelti ne bo Tadeja Pogačarja, ki ga je 28-letni Danec okronal za najboljšega vseh časov.