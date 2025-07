'Pričakoval sem zgodnejši napad, za protinapad nisem imel moči'

"Brutalna etapa, tudi zaradi vremena. Na spustih me je bilo na trenutke kar strah, saj smo komaj kaj videli predse. Na začetku etape smo leteli, na koncu pa je bilo brutalno na klancih. Kapo dol Arensmanu – zasluženo je zmagal. Vesel sem zanj in zase, da ostajam v rumenem," je med prenosom na Eurosportu povedal Pogačar.

Čeprav ga je Vingegaard poskušal stresti z nekaj napadi, je Slovenec ostal zbran: "Jonas je poskušal, res je bil dober. Pričakoval sem, da bo poskusil že prej. Lahko sem mu sledil ob napadih, a v sebi nisem imel tiste ognjevite moči, da bi pripravil protinapad in zdržal do cilja. Vse sem prihranil za zadnjih 250 m in sprint."

Čeprav je ostal brez etapne zmage in znova izgubil nekaj sekund v skupnem seštevku, se je tudi Vingegaard po etapi zdel pomirjen z lastno predstavo: "Podobno kot včeraj sem lahko res zadovoljen s tem, kako so danes delale noge. Na splošno je bila današnja etapa verjetno ena najtežjih gorskih etap, kar sem jih kdaj prevozil."

Zmage se je veselil Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), ki je 36 kilometrov pred ciljem napadel iz skupine ubežnikov in začel dolgo, bolečo, a na koncu zmagovito vožnjo. Po več letih dirkanja na Giru in Vuelti si je želel priložnosti tudi na največji kolesarski sceni – in jo je zgrabil z obema rokama.

"Res ne morem verjeti. Po Giru sem zbolel, a kljub temu dobro treniral. Pred svojo prvo Dirko po Franciji sem si želel izkusiti vse, zato sem moral biti v prvi teden precej potrpežljiv, ker je bilo veliko kratkih in eksplozivnih etap. Čakal sem na gore. Potem sem bil že drugi na prvi pravi priložnosti na etapi do Mont-Doreja, kar je bilo že izjemno. A tole danes ... to je neverjetno," je po zmagi povedal 24-letni Nizozemec.

"Slišal sem časovne razlike in si mislil: če sta za menoj Tadej in Jonas, to verjetno ne bo dovolj. Nisem vedel, ali je to samomor ali ne. Ne morem verjeti, da sem ju zadržal. Na zadnjem klancu sem res popuščal, posebej v drugi polovici vzpona. Mislim, da so mi vsi gledalci dali nekaj dodatnih vatov in uspelo mi je zdržati," dodaja Arensman.

Etapna zmaga na Touru je zanj velika prelomnica: "Opravil sem že veliko Girov in Vuelt – in na Vuelti sem že osvojil etapo – a želel sem izkusiti največjo dirko na svetu. Da sem v svojem prvem Touru zmagal etapo na tak način ... to je noro, neverjetno."