Vingegaard je na zadnjem vzponu pobegnil Pogačarju in verjetno odločil Tour

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je imel danes na Dirki po Franciji na voljo še zadnjo priložnost v Pirenejih, da stre vodilnega Danca Jonasa Vingegaarda. Kolesarji so morali premagati tri zahtevne vzpone pred ciljem v Hautacamu. Pogačar kljub številnim napadom ni uspel pobegniti vztrajnemu Dancu, ki ga je vselej ujel. Slovenec je med etapo celo padel, ampak se je zelo hitro dvignil nazaj na kolo in nadaljeval z rahlo odrgnino na levi nogi. Na zadnjem vzponu je Danec Pogačarja končno zlomil in z etapno zmago celo povečal skupno prednost pred Pogačarjem na tri minute in pol.

V slabih štirih urah so kolesarji morali premagati 4036 višinskih metrov. Najprej so se soočili z vzponom na prelaz Aubisque (16,4 km/7,1 %). icon-expand 18. etapa Tour de France FOTO: Tour de France Za konec etape je sledil še vzpon izven kategorije na Hautacam. Dolg je bil 13,6 km s povprečnim naklonom 7,8 odstotka in ravno tam smo verjetno že dobili odgovor na vprašanje kdo bo leta 2022 okronan za zmagovalca Toura. PREBERI ŠE Hauptman: Vse je še mogoče, v nekaj kilometrih se lahko vse spremeni Če bi dvakratnemu zmagovalcu Tadeju Pogačarju uspelo nadoknaditi velik del zaostanka, tj. 2:18 minute, ki si ga je nabral po 17 etapah, bi še imel dobre možnosti za skupno zmago. V soboto bo namreč na sporedu 40,7 km dolga vožnja na čas, ki bi še lahko premešala vrstni red. Kljub temu pa se je po padcu Pogačarja 28 kilometrov pred koncem in pobegu Danca 3 kilometre pred koncem po etapni zmagi Jonasa Vingegaarda, prednost vodilnega povečala na tri minute in pol. PREBERI ŠE Pogačar z junaškim sprintom slavil na 17. etapi, pridobil je štiri sekunde Pogačar v zadnji pirenejski etapi znova ni mogel računati na polovico ekipe UAE Team Emirates, kljub temu pa sta predvsem Danec Mikkel Bjerg in Američan Brandon McNulty v sredo na 17. etapi storila dovolj, da sta osamila vodilnega Danca in slovenskemu asu pomagala do etapne zmage. V velikem delu današnje etape pa je Pogačar bil osamljen in brez pomoči svoje ekipe preprosto ni zmogel uloviti ubijalskega tempa Danca.