Vingegaard besen po padcu zaradi fotografa, a navdušen nad svojo vožnjo

Kolesarji so na 112. dirki po Franciji vstopili v zadnji teden, ki je v 16. etapi postregel s cilnjim vzponom na legendarni Mont Ventoux. Skozi ciljno črto je prvi zapeljal Francoz Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), medtem ko sta se v ozadju znova v hudem boju udarila Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) in Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Slovenski as, ki še naprej zanesljivo vodi v skupnem seštevku, je uspešno odbil številne napade Danca in mu celo ukradel dodatni dve sekundi. Kljub vsemu je moral Pogačar ob branjenju rumene majice pokazati vso svojo moč, da je zaustavil razpoloženega Vingegaarda.

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard FOTO: Profimedia icon-expand

"Danes sem se počutil res dobro. S tem sem zadovoljen, prav tako z napadi, ki sem jih izvedel. Nisem pridobil časa, a črpam ogromno motivacije iz tega," je na vrhu Mont Ventouxa povedal Vingegaard. Poraz za dve sekundi v ciljnem šprintu s Pogačarjem ga ni preveč razburil – bolj kot to ga je navdušila njegova forma in taktična izvedba ekipe.

Nizozemska ekipa je imela za 16. etapo jasen načrt. Victor Campenaerts in Tiesj Benoot sta bila v begu in sta narekovala ritem na Mont Ventouxu, potem ko je svoje delo v skupini favoritov opravil Sepp Kuss. "Želeli smo imeti kolesarja v begu in ekipa je danes opravila izjemno delo. Vsi so dali vse od sebe in ostali popolnoma predani načrtu, zato se jim moram zahvaliti," je dejal Vingegaard.

Skupni seštevek na Touru po 16. etapi FOTO: Sofascore.com icon-expand

Danca zdaj čakata dve brutalni alpski etapi v četrtek in petek, kar bosta naslednji priložnosti, da poskuša streti Pogačarja, ki se je na Mont Ventoux povzpel v rekordnem času. "Odgovoril je na vsak moj napad, in enako sem storil jaz, ko je napadel on. Ne vem, če sem danes opazil kakšno njegovo slabost. A počutil sem se odlično in to mi daje dodatno motivacijo, zato bom še naprej poskušal," je poudaril danski kolesar.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Vingegaard jezen na fotografa po padcu za ciljno črto Pogovori na vrhu Mont Ventouxa so se sicer začeli z razburjenim Vingegaardom. Le nekaj trenutkov po ciljnem šprintu s Pogačarjem je Danec trčil naravnost v fotografa, ki ni bil pozoren.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Fotograf je kar naenkrat stopil naravnost predme, takoj za ciljno črto. Nimam pojma, kaj je počel tam. Ljudje na cilju morajo biti bolj pozorni, saj sem zaradi tega takoj padel na tla," je bil jezen Vingegaard.