Vingegaard kljub visokemu zaostanku odločen: Še vedno lahko zmagam

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard

Danec je v uvodnem tednu doživel časovni udarec v vožnji na čas, še večjega pa na vzponu na Hautacam, kjer je leta 2022 praktično odločil Tour v svojo korist. Kljub temu je nato pokazal znake napredka na 13. etapi z vožnjo na čas navkreber in na 14. etapi na Superbagneres.

"Moramo napasti, moramo nekaj poskusiti. Seveda ne bom povedal, kaj točno bomo naredili. Se pa počutim bolje. Imel sem dva slaba dneva – običajno jih nimam. To je nesreča, ampak zdaj gledam samo naprej. Imam občutek, da se moja forma stopnjuje. Če nehaš verjeti, zagotovo ne boš uspel."

Vingegaard je poudaril, da so zanj prav zadnji tedni tritedenskih dirk običajno najmočnejši, zato je pripravljen dati vse za svojo tretjo skupno zmago na Touru.

"Še raziskujemo in za zdaj še nimamo odgovora. Nisem naredil napak, imel sem pač dva slaba dneva. Takrat izgubiš čas. To se lahko zgodi vsakemu – tudi Tadeju v tretjem tednu. A iskreno, ne verjamem, da bo utrujen zaradi spomladanskih klasik. Tega si ne predstavljam," je povedal.

Prva priložnost za zmanjšanje zaostanka za Pogačarjem po prostem dnevu bo vzpon na Mont Ventoux. Gre za ikoničen vzpon, kjer je leta 2021 za trenutek celo pustil Pogačarja za seboj. To mu prinaša dodatno motivacijo, kljub temu pa Vingegaard zavrača možnost zgodnjega napada.

"Ne verjamem, da je to smiselno. To je izjemno zahteven vzpon. Verjetno bo postavljen visok tempo že od začetka. Tadej je do zdaj videti zelo močan. Ne bi rekel, da ima kakšno slabost – morda je celo najbolj celovit kolesar v pelotonu. Če bi jo našel, je zagotovo ne bi povedal," pravi Danec.