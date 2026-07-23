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Kolesarstvo

'Možno je, da je Vingegaard že končal sezono'

Pariz, 23. 07. 2026 12.28 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Jonas Vingegaard

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je še sporočila njegova ekipa Visma-Lease a Bike, za zdaj ni znano, ali bo Danec to sezono sploh še tekmoval.

Jonas Vingegaard je v nedeljo utrpel hud padec, po katerem ni mogel nadaljevati.
Jonas Vingegaard je v nedeljo utrpel hud padec, po katerem ni mogel nadaljevati.
FOTO: Profimedia

Za Jonasa Vingegaarda se je dirka po Franciji preteklo nedeljo končala v 15. etapi. Danec je v zaključnem delu etape, takoj za krožiščem, grdo padel in pristal na rami. Takoj je bilo jasno, da je nekaj narobe.

Z roko v opornici se je odpravil do reševalnega vozila, zdravniška ekipa pa je v cilju ugotovila, da ima zlomljeno ključnico, zato je v torek prestal operacijo.

Športni direktor Visme Marc Reef pa je zdaj razkril, da je 29-letni danski kolesar bržkone že končal sezono. "Operacija je potekala dobro, opravili so vse potrebno. Tudi sicer ne gre za najbolj zapleten poseg," je o tem za Eurosport dejal Reef.

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Po izjemno napornem tekmovalnem obdobju, v katerem je Vingegaard zmagal na dirki po Italiji, zdaj Danca čaka okrevanje. Običajno se kolesar po le nekaj tednih še ne bi vrnil na kolo. "O načrtih za preostanek sezone se bomo z Jonasom pogovorili po koncu dirke po Franciji," je dejal Reef.

"Za nami je težka sezona. Vsekakor je možno, da se bo Vingegaard letos vrnil v karavano, a prav tako je tudi možno, da se ne bo," je o mogočem predčasnem koncu sezone za Danca še dejal Reef.

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