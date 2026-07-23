'Možno je, da je Vingegaard že končal sezono'

Za Jonasa Vingegaarda se je dirka po Franciji preteklo nedeljo končala v 15. etapi. Danec je v zaključnem delu etape, takoj za krožiščem, grdo padel in pristal na rami. Takoj je bilo jasno, da je nekaj narobe.

Z roko v opornici se je odpravil do reševalnega vozila, zdravniška ekipa pa je v cilju ugotovila, da ima zlomljeno ključnico, zato je v torek prestal operacijo.

Športni direktor Visme Marc Reef pa je zdaj razkril, da je 29-letni danski kolesar bržkone že končal sezono. "Operacija je potekala dobro, opravili so vse potrebno. Tudi sicer ne gre za najbolj zapleten poseg," je o tem za Eurosport dejal Reef.