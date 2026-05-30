Vingegaard najboljši na Piancavallo in na pragu slavja v Rimu

Jonas Vingegaard je napadel 11 kilometrov pred koncem na ciljnem vzponu na Piancavallo, kar je bil tudi zadnji veliki vzpon letošnje italijanske pentlje. To je bila za dvakratnega zmagovalca dirke po Franciji peta etapna zmaga na letošnjem Giru in 53. zmaga v profesionalni karieri. Za osvojitev svoje prve rožnate majice najboljšega na Giru mora danski as do konca mirno prevoziti le še nedeljsko, zadnjo etapo v okolici italijanske prestolnice. Ta bo ravninska in dolga 131 km, na zadnji etapi v Rimu pa se vodilnega mesta tradicionalno ne napada več.

Jonas Vingegaard z zmago prevzel vodstvo v skupnem seštevku. FOTO: Profimedia

Z 1:15 minute zaostanka za Vingegaardom so za drugo mesto v sprintu na vrhu Piancavalla obračunali trije kolesarji. Največ moči je imel Avstrijec Felix Gall (Decathlon), ki je sprva skušal slediti Dancu nato pa strl Avstralca Jaia Hindleyja (Red Bull-Bora-hansgrohe) in Kanadčana Dereka Geeja (Lidl-Trek). Nizozemec Thymen Arensman (Netcompany Ineos) je na petem mestu zaostal še štiri sekunde več. S tem je praktično odločena tudi najboljša trojica v skupnem seštevku dirke, kjer bo Gall obdržal drugo, Hindley pa tretje mesto. Vingegaard ima pred Gallom 5:22 minute prednosti, Hindley zaostaja 6:25 minute, četrti Arensman pa 7:02.

Italijan Giullio Ciccone, danes v etapi 34., je storil dovolj, da je zadržal in osvojil modro majico za najboljšega hribolazca pred Vingegaardom. Belo majico za najboljšega mladega kolesarja bo osvojil Portugalec Afonso Eulalio, ki je bil na letošnji pentlji za nekaj časa oblečen tudi v roza barvo. Zgodaj v današnji etapi se je sicer ustvarila ubežna skupna sedmih kolesarjev, a je bilo hitro jasno, da jim Vingegaardova nizozemska ekipa tega ne bo dopustila. Visma-Lease a Bike je drastično zmanjšala zaostanek za ubežniki dobrih 14 km pred koncem, nato je svoje storil še danski as.

