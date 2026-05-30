Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Vingegaard najboljši na Piancavallo in na pragu slavja v Rimu

Belluno, 30. 05. 2026 20.27 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Jonas Vingegaard na 16. etapi Gira

Danski kolesarski as Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec 20., predzadnje etape dirke po Italiji od Gemone do Piancavalla. Po 200 km in 3750 višinskih metrih je Danec na zadnjem vzponu za sabo znova pustil vse tekmece in s tem praktično potrdil svojo premierno zmago na Giru, saj v nedeljo sledi le še sklepno dejanje v okolici Rima.

Jonas Vingegaard je napadel 11 kilometrov pred koncem na ciljnem vzponu na Piancavallo, kar je bil tudi zadnji veliki vzpon letošnje italijanske pentlje. To je bila za dvakratnega zmagovalca dirke po Franciji peta etapna zmaga na letošnjem Giru in 53. zmaga v profesionalni karieri.

Za osvojitev svoje prve rožnate majice najboljšega na Giru mora danski as do konca mirno prevoziti le še nedeljsko, zadnjo etapo v okolici italijanske prestolnice. Ta bo ravninska in dolga 131 km, na zadnji etapi v Rimu pa se vodilnega mesta tradicionalno ne napada več.

Jonas Vingegaard z zmago prevzel vodstvo v skupnem seštevku.
Jonas Vingegaard z zmago prevzel vodstvo v skupnem seštevku.
FOTO: Profimedia

Z 1:15 minute zaostanka za Vingegaardom so za drugo mesto v sprintu na vrhu Piancavalla obračunali trije kolesarji. Največ moči je imel Avstrijec Felix Gall (Decathlon), ki je sprva skušal slediti Dancu nato pa strl Avstralca Jaia Hindleyja (Red Bull-Bora-hansgrohe) in Kanadčana Dereka Geeja (Lidl-Trek). Nizozemec Thymen Arensman (Netcompany Ineos) je na petem mestu zaostal še štiri sekunde več.

S tem je praktično odločena tudi najboljša trojica v skupnem seštevku dirke, kjer bo Gall obdržal drugo, Hindley pa tretje mesto. Vingegaard ima pred Gallom 5:22 minute prednosti, Hindley zaostaja 6:25 minute, četrti Arensman pa 7:02.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Italijan Giullio Ciccone, danes v etapi 34., je storil dovolj, da je zadržal in osvojil modro majico za najboljšega hribolazca pred Vingegaardom. Belo majico za najboljšega mladega kolesarja bo osvojil Portugalec Afonso Eulalio, ki je bil na letošnji pentlji za nekaj časa oblečen tudi v roza barvo.

Zgodaj v današnji etapi se je sicer ustvarila ubežna skupna sedmih kolesarjev, a je bilo hitro jasno, da jim Vingegaardova nizozemska ekipa tega ne bo dopustila. Visma-Lease a Bike je drastično zmanjšala zaostanek za ubežniki dobrih 14 km pred koncem, nato je svoje storil še danski as.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Kolesar sem, rad zmagujem. Želim osvojiti čim več dirk, zato smo se danes odločili, da bomo znova poskusili. Danes je bil zadnji dan, vsaj v gorah, kjer se je vse odločalo. Odločili smo se, da gremo 'all in' na etapo in fantje so spet opravili izjemno delo. Pet etapnih zmag in solidna prednost pred jutrišnjim dnem je posebno," je v cilju dejal Vingegaard.

giro dirka po italiji vingegaard

Sepp Kuss po skoraj treh letih do etapne zmage, in to kraljevske

24ur.com Zadnja etapa Milanu, skupni zmagovalec Vingegaard
24ur.com Vingegaard še enkrat brez težav ugnal vse tekmece
24ur.com Lovi dosežek, ki Pogačarju še manjka: Vingegaard na Giro po trojno krono
24ur.com Vingegaard z drugim mestom v zadnji etapi potrdil skupno zmago
24ur.com Vingegaard z zmago na gorski etapi utrdil skupno vodstvo
24ur.com Vingegaard po predzadnji etapi tik pred skupno zmago
24ur.com Vingegaard s solo napadom povečal prednost na dirki po Dofineji
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Blaguško jezero: kraj, kjer otroci uživajo, starši pa zadihajo
Blaguško jezero: kraj, kjer otroci uživajo, starši pa zadihajo
zadovoljna
Portal
Navdušila v hlačah, ki jih nosijo vse
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
vizita
Portal
Aspirin lahko povzroči resne zaplete, opozarjajo strokovnjaki
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
cekin
Portal
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
moskisvet
Portal
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
Zakaj ste še vedno samski? Znanstveniki so razkrili glavne krivce
Zakaj ste še vedno samski? Znanstveniki so razkrili glavne krivce
dominvrt
Portal
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Kako narediti balkon varen za mačko?
Kako narediti balkon varen za mačko?
okusno
Portal
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725