Vingegaard: Nobene potrebe ni, da bi se zdaj odločali o kapetanu

Zvezdnika Jumbo-Visme sta pred začetkom Vuelte v en glas poudarjala, da ni pomembno, kdo bo na koncu slavil, le da zmaga ostane znotraj ekipe. "Lahko, da bo to tudi Sepp Kuss . Tudi on je del ekipe," je na novinarski konferenci izpostavil Roglič, ki bo lahko znova računal na izjemno pomoč ameriškega specialista za najtežje vzpone.

Po mnenju stavnic je prvi favorit za osvojitev rdeče majice Vingegaard, ki mu sledi prav Roglič, na tretjem mestu pa je lanski zmagovalec Remco Evenepoel . Sledita domača upa Juan Ayuso in Enric Mas , a zmaga enega od omenjenih bi že pomenila veliko presenečenje.

Primož Roglič je letos slavil na dirki po Italiji, v Franciji pa je skupno zmago Jumbo-Vismi privozil Jonas Vingegaard . Nizozemsko moštvo lahko postane prvo v zgodovini, ki bi v eni sezoni dobilo vse tri najdaljše dirke in te priložnosti nikakor ne želi izpustiti iz rok. Zato je v Španijo poslalo oba svoja najboljša kolesarja za generalno razvrstitev.

"Skupaj delujeva zelo dobro, zato ni nobene potrebe, da bi se že zdaj odločali o kapetanu. Znava si pomagati. Naš glavni cilj je končna zmaga, za katero bova sodelovala. Zagotovo pa ne bova dirkala eden proti drugemu," je dejal 26-letni Danec, za katerega bo to drugi nastop na Vuelti. Prvič je slast dirke po Španiji okusil leta 2020, ko je do svoje druge zmage prišel Roglič.

Lahko Evenepoel ubrani rdečo majico?

Na papirju bo glavno nevarnost za prekinitev prevlade Jumbo-Visme predstavljal Remco Evenepoel, ki je z lansko zmago dokončno utišal vse kritike, češ da ni iz pravega testa za najdaljše dirke. "Težko je reči. Nisem veliko dirkal proti njemu. Zagotovo je on eden tistih, ki jih bo treba premagati, naredili bomo vse, da nam to uspe," je o Belgijcu povedal Vingegaard.

Roglič pa je izpostavil, da kapetan Soudal-QuickStepa še zdaleč ni edini, ki lahko poseže po rdeči majici. "Veliko kolesarjev je sem (v Španijo, op. a.) prišlo v vrhunski formi. Pripravljeni bomo morali biti na vse."

78. izvedba dirke po Španiji se bo zaključila v nedeljo, 17. septembra v Madridu. Od 21 etap bo kar sedem gorskih in šest razgibanih. Prav toliko etap je pretežno ravninskih, na katerih bodo svojo priložnost iskali najboljši sprinterji, organizatorji pa so pripravili še po en posamični in ekipni kronometer. Skupno bodo kolesarji prevozili dobrih 3158 kilometrov.