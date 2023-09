Plugge: Nihče nas ni vprašal za Rogliča, on je naš kralj

Jumbo-Visma je na dirko po Španiji prišla z dvema kapetanoma, ki pa sta že pred začetkom dirke poudarjala, da bi se kaj lahko zgodilo, da se bo v boj za skupno zmago vmešal še tretji – Sepp Kuss. Na koncu se je napoved Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda izkazala za pravilno.

Američan je rdečo majico prevzel na osmi etapi, ko je do etapne zmage prišel Roglič, in jo uspešno pripeljal vse do konca v Madridu, čeprav sta ga na poti do španske prestolnice napadla tako Vingegaard kot Roglič. Zaradi tega si je Jumbo-Visma, predvsem pa njena najboljša kolesarja za skupni seštevek, nakopala veliko gneva javnosti.

Na koncu so vodilni možje ekipe napeto situacijo uspel umiriti, saj je Kussu na zadnji gorski etapi v četrtek, na kateri je brez težav ubranil prednost v skupnem seštevku, le pripadla vloga kapetana, tako da sta zanj delala tako Roglič kot Vingegaard. Slednji ni poskušal z napadom, čeprav je za Kussom zaostajal le nekaj sekund.