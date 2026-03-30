Vingegaard opozarja nase: Moja forma je zelo dobra in vedno boljša bo

Jonas Vingegaard je letošnjo sezono začel z dvema zmagama. V začetku marca je dobil osemdnevno preizkušnjo Pariz-Nica, v nedeljo pa je smetano pobral še na enotedenski dirki po Kataloniji. Na Iberski polotok je prišel kot prvi favorit za skupno zmago in ta status upravičil. Tako kot na francoskih tleh je tudi v Kataloniji zbral dve etapni zmagi, v skupnem seštevku pa slavil z minuto in 22 sekundami prednosti pred Lennyjem Martinezom ter minuto in pol pred Florianom Lipowitzem.

Jonas Vingegaard FOTO: Profimedia

"Domov grem z lepimi spomini. Za nami je lep teden, bili smo dobra ekipa in zelo smo se zabavali. Dobili smo dve etapi in tudi skupni seštevek, zato lahko rečem, da je bil to zelo uspešen teden. V ekipi smo zelo veseli, pa tudi sam sem presrečen. Začetek letošnjega leta je bil izjemen, upam, da bom lahko nadaljeval v tem slogu," je Vingegaard povedal po zaključku zadnje etape s ciljem v Barceloni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Prav v Barceloni se bo 4. julija, čez dobre tri mesece, začela letošnja dirka po Franciji, na kateri bo skušal s prestola sklatiti našega Tadeja Pogačarja. In če gre soditi po njegovih besedah, bo na francosko pentljo prišel odlično pripravljen.

"Trenutno se počutim zelo dobro. Moja forma je zelo dobra, ne pa še na najvišji ravni. Z ekipo smo si zadali, da bom čez leto postopoma napredoval in rastel v formi. Trdno sem prepričan, da imam v sebi še rezerve," je Vingegaard še dejal po zmagi v Kataloniji. Še preden se bo podal v lov na svojo tretjo zmago na Touru, ga čaka nastop na dirki po Italiji; rožnato majico bo napadal od 8. do 31. maja. Giro pa je edina tritedenska dirka, ki je še ni osvojil Vingegaard.

Pogačar medtem zmage nabira na enodnevnih preizkušnjah. Tudi on je v letošnji sezoni še neporažen. Na italijanskih cestah je pobral dve prestižni zmagi, najprej je kot prvi v zgodovini še četrtič slavil na preizkušnji Strade Bianche, nato pa je v šestem poskusu vendarle uspel do prve zmage priti na spomeniku Milano-Sanremo.

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

Izjemni Slovenec bo v aprilu nastopil na treh enodnevnih klasikah: dirki po Flandriji, preizkušnji Pariz-Roubaix, edinem spomeniku, ki ga še ni osvojil, in Liege-Bastogne-Liege. Nato bo med 28. aprilom in 3. majem dirkal po Romandiji, pred dirko po Franciji pa naj bi v sredini junija nastopil še na dirki po Švici.