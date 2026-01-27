Beg, ki se je končal na tleh: Vingegaard padel zaradi navijača

"Jonas Vingegaard je v ponedeljek med treningom padel. Na srečo je v redu in ni utrpel nobene resnejše poškodbe," je nizozemska ekipa sporočila glede dvakratnega zmagovalca dirke po Franciji v letih 2022 in 2023, ki naj bi sezono začel na dirki ZAE 16. februarja.
"Na splošno bi kot ekipa radi pozvali navijače, ki so na motorjih, naj vedno postavijo varnost na prvo mesto. Za vaše lastno dobro počutje in dobro počutje drugih, prosim, pustite kolesarjem trenirati in jim dajte toliko prostora in miru, kot ga potrebujejo," je nato pozvala ekipa.
V ponedeljek je španski amaterski kolesar v aplikaciji Strava delil videoposnetek Vingegaarda med spustom, na katerem je sledil danskemu kolesarju.
"Jonas je padel, ko se je med spustom po Fuente de la Reina poskušal oddaljiti od mene. Ustavil sem se, da bi ga vprašal, kako je, in razjezil se je name, ker sem sledil njegovemu kolesu. Spuščal se je hitro, zato, da bi se me otresel in končal je na tleh," je v športni aplikaciji zapisal amaterski kolesar Pedro Garcia Fernandez.
Južna Španija, zlasti regija Calpe, je v zadnjih letih v zimskih mesecih postala središče profesionalnega kolesarstva, ko se večina ekip tam utabori na pripravah za sezono.
To privablja vedno večje število amaterskih kolesarjev, ki si želijo opazovati treninge prvakov in jim slediti na njihovih vožnjah na cestah, odprtih za vse.
Ta sobivanje povzroča vse večjo razdraženost znotraj pelotona, zlasti med najbolj priljubljenimi kolesarji, kot sta Remco Evenepoel in Mathieu van der Poel, ki jima pogosto sledijo horde kolesarjev s pametnimi telefoni v rokah.
