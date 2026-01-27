Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
Kolesarstvo

Beg, ki se je končal na tleh: Vingegaard padel zaradi navijača

Malaga, 27. 01. 2026 09.27 pred 55 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Vingegaard

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard se v ponedeljek med padcem na treningu v regiji Malaga na jugu Španije ni resno poškodoval, je danes sporočila njegova ekipa Visma-Lease. Vingegaard je med spustom želel pobegniti navijaču, pritisnil na plin, nato pa izgubil oblast nad kolesom.

Vingegaard
Vingegaard
FOTO: X

"Jonas Vingegaard je v ponedeljek med treningom padel. Na srečo je v redu in ni utrpel nobene resnejše poškodbe," je nizozemska ekipa sporočila glede dvakratnega zmagovalca dirke po Franciji v letih 2022 in 2023, ki naj bi sezono začel na dirki ZAE 16. februarja.

"Na splošno bi kot ekipa radi pozvali navijače, ki so na motorjih, naj vedno postavijo varnost na prvo mesto. Za vaše lastno dobro počutje in dobro počutje drugih, prosim, pustite kolesarjem trenirati in jim dajte toliko prostora in miru, kot ga potrebujejo," je nato pozvala ekipa.

V ponedeljek je španski amaterski kolesar v aplikaciji Strava delil videoposnetek Vingegaarda med spustom, na katerem je sledil danskemu kolesarju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Jonas je padel, ko se je med spustom po Fuente de la Reina poskušal oddaljiti od mene. Ustavil sem se, da bi ga vprašal, kako je, in razjezil se je name, ker sem sledil njegovemu kolesu. Spuščal se je hitro, zato, da bi se me otresel in končal je na tleh," je v športni aplikaciji zapisal amaterski kolesar Pedro Garcia Fernandez.

Južna Španija, zlasti regija Calpe, je v zadnjih letih v zimskih mesecih postala središče profesionalnega kolesarstva, ko se večina ekip tam utabori na pripravah za sezono.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To privablja vedno večje število amaterskih kolesarjev, ki si želijo opazovati treninge prvakov in jim slediti na njihovih vožnjah na cestah, odprtih za vse.

Ta sobivanje povzroča vse večjo razdraženost znotraj pelotona, zlasti med najbolj priljubljenimi kolesarji, kot sta Remco Evenepoel in Mathieu van der Poel, ki jima pogosto sledijo horde kolesarjev s pametnimi telefoni v rokah.

kolesarstvo Vingegaard padec malaga španija

Dva kandidata za predsednika Kolesarske zveze Slovenije

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
StAnalitik
27. 01. 2026 10.24
In potem bo Pogjju ušel,pa še enemu amaterju ne more.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Samostojnost otrok: Zakaj je pomembno, da si izbirajo svoja oblačila?
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
Oče in hči praznujeta na isti dan – zvezdnik je delil ganljivo sporočilo
Oče in hči praznujeta na isti dan – zvezdnik je delil ganljivo sporočilo
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
zadovoljna
Portal
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega danes kar sama potuje po svetu
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo spogledljivi, device pa iskrene
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo spogledljivi, device pa iskrene
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
Po ločitvi naj bi se objemal s to lepotico
Po ločitvi naj bi se objemal s to lepotico
vizita
Portal
Bolnik se lahko odloči ali je takšno zdravljenje smiselno
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
cekin
Portal
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Upor v Vatikanu?
Upor v Vatikanu?
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
moskisvet
Portal
To je Slovenka, ki bo nastopila na Evroviziji 2026
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
Mislili so, da poljublja svojo hčerko
Mislili so, da poljublja svojo hčerko
dominvrt
Portal
To morate vedeti, če imate na svojem vrtu obešeno ptičjo hišico
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
okusno
Portal
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Sladica iz treh sestavin z "wow" učinkom
Sladica iz treh sestavin z "wow" učinkom
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469