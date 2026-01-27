Beg, ki se je končal na tleh: Vingegaard padel zaradi navijača

"Jonas Vingegaard je v ponedeljek med treningom padel. Na srečo je v redu in ni utrpel nobene resnejše poškodbe," je nizozemska ekipa sporočila glede dvakratnega zmagovalca dirke po Franciji v letih 2022 in 2023, ki naj bi sezono začel na dirki ZAE 16. februarja.

"Na splošno bi kot ekipa radi pozvali navijače, ki so na motorjih, naj vedno postavijo varnost na prvo mesto. Za vaše lastno dobro počutje in dobro počutje drugih, prosim, pustite kolesarjem trenirati in jim dajte toliko prostora in miru, kot ga potrebujejo," je nato pozvala ekipa.

V ponedeljek je španski amaterski kolesar v aplikaciji Strava delil videoposnetek Vingegaarda med spustom, na katerem je sledil danskemu kolesarju.