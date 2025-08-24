Vingegaard po dveh letih znova do zmage na Vuelti

Med ubežniki se je drugi dan Vuelte znašel slovenski debitant na tritedenskih preizkušnjah Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck). Toda četverica v ospredju si nikoli ni privozila velike prednosti pred glavnino, 30 sekund pa je bilo ob vznožju vzpona Limone (8,9 km/5,1 %) premalo za presenečenje.

Glavnina bi ubežnike bržčas ujela prej, če 25 km pred ciljem ne bi prišlo do množičnega padca, v katerem sta bila udeležena tudi favorita za današnjo etapno zmago Jonas Vingegaard in Britanec Tom Pidcock (Q36,5).

Ko sta se priključila glavnini, se je začel boj za položaje na čelu, odločitev pa je pričakovano padla v zadnjih treh najbolj strmih kilometrih.

Prvi favorit Giulio Ciccone je z ekipo Lidl-Treka pripravljal teren za napad v zadnjem kilometru, po nekaj napadih ostalih pa je sam pospešil v zadnjih 150 m. Dobro mu je kazalo, šele v zadnjih metrih pa ga je prehitel Vingegaard in slavil tretjo etapno zmago na španski pentlji.

Prvi dve je slavil leta 2023, ko je skupno končal na drugem mestu v popolni prevladi tedanje Jumbo-Visme. Pred dvema letoma je bil najboljši Američan Sepp Kuss, tretji pa je bil njun tedanji moštveni kolega Primož Roglič, ki pa letos ne brani zmage, potem ko je lani izenačil rekord s četrtim slavjem na Vuelti.