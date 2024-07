Vingegaard po sprintu s Pogačarjem do zmage, Roglič po padcu v cilj kot četrti

25-letnik s Klanca pri Komendi si je po napadu na Puy Mary in nato spustu do predzadnjega vzpona že nabral 30 sekund naskoka, a nato vso prednost izgubil na klancu Pertus. V ciljnem sprintu je moral nato priznati premoč dvakratnemu zaporednemu zmagovalcu Toura.

Jonas Vingegaard je ciljno črto prečkal pol kolesa pred Tadejem Pogačarjem in se podpisal pod 35. zmago v karieri, prvo na letošnjem Touru in skupno četrto na francoskih pentljah. Tretje mesto je z zaostankom 25 sekund zasedel Belgijec Remco Evenepoel in s tem omejil škodo ter zadržal drugo mesto v skupnem seštevku. Primož Roglič je padel tri kilometre pred koncem na spolzkem spustu in takrat izgubil stik z Belgijcem. Na koncu je zaostal 55 sekund, organizatorji pa so po koncu sporočili, da je zaradi padca v zadnjih treh kilometrih Kisovčanu pripadel isti čas kot Evenepoelu, torej zaostanek 25 sekund.