Vingegaard: Pogačar nima pomanjkljivosti, v vsem je dober

Tadej Pogačar je na Elizejske poljane še drugič zapored pripeljal v rumenem. Naloga Vingegaarda in druščine pa bo, da v letu 2022 to preprečijo.

"Če si bodo v ekipi želeli, da nastopim na Giru ali Vuelti, bom to seveda sprejel, ampak zame osebno je največja želja dirkati po Franciji. Če se Tour ne bi začel na Danskem, bi mi bilo vseeno, kam bi me poslali, tako pa si res želim dirkati po Franciji. Morda bomo tam imeli dva kapetana," je na dogodku Rouleur Live , ki ga je priredila istoimenska kolesarska revija, povedal Danec.

Če je Vingegaardov program za leto 2022 še zavit v tančico skrivnosti, je za Primoža Rogliča bolj ali ne jasno, da bo znova napadal tako želeno rumeno majico, ki se mu je dvakrat zapored izmuznila. Zasedba Jumbo-Visme pa bo morala za sveti gral kolesarske sezone ugnati Tadeja Pogačarja, ki v zadnjih dveh izvedbah Toura skoraj ni pokazal slabosti.

"Videti je, kot da ne more imeti slabega dne. A želimo si ga premagati, to mora biti naš cilj. To je največja dirka na koledarju in izjemno bi bilo, če bi jo dobili," je o Pogačarju in pričakovanjih pred prihodnjo dirko po Franciji povedal Vingegaard. "Pri njem ne vidim pomanjkljivosti. V vsem je dober. Morali bomo biti vsak dan pri stvari in poskušati karseda dobro odpeljati," je še dodal 24-letnik.

Ko je odpadel Dumoulin, se mu je odprla priložnost

Vingegaard je nato potegnil črto pod zanj nepozabnim letom 2021. "Pred začetkom sezone nisem pričakoval tako izjemnih stvari. Izjemno vesel sem. Želel sem si, da bi postal še boljši pomočnik, dosegel pa sem veliko več od tega. Ko si zastavljam cilje, ne razmišljam o rezultatih. Želim le napredovati in enako bo prihodnje leto."

Ko je Jumbo-Visma decembra lani razkrila osmerico za nastop na Touru, Vingegaarda sploh ni bilo v postavi. A nato je zaradi osebnostnih težav odpadel Tom Dumoulin in odprlo se je mesto za debi Danca. "Moral bi iti na Vuelto, a nato je Tom odpadel in namesto njega so vzeli mene. V prvotnem načrtu bi moral biti pomočnik, a že na pripravah v Alpah smo začeli razmišljati o tem, da bi lahko ciljal na skupni seštevek, da bi me uporabili kot morebitnega jokerja v drugem delu dirke," je razkril Vinegaard.

A Roglič, ki je bil na začetku alfa in omega nizozemske ekipe, je hitro izpadel iz boja za rumeno majico, nato pa še odstopil. "Kar naenkrat sem bil jaz tisti, za katerega so kolesarili drugi. Roglič je žal moral odstopiti, kar je bila velika smola," je dodal letos drugouvrščeni z dirke po Franciji, ki v drugi polovici dirke, v nasprotju s pričakovanji številnih, ni popuščal, temveč je bil celo najbližji konkurent Tadeja Pogačarja. V letu 2022 pa se bo skušal povzpeti še stopničko višje.

"Cilj je, da se še naprej razvijam. Če bom fizično in mentalno boljši, kot sem bil letos, potem bom zadovoljen," je še povedal.