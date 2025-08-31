Vingegaard pokazal mišice, Traeen še rešil majico vodilnega

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec devete etape dirke po Španiji. Na trasi od Alfara do Valdezcaraya (195,5 km) je z ekipo pripravil napad 11 km pred ciljem in se hitro znebil vseh tekmecev. Danec je ostal drugi v seštevku, a ima za vodilnim Norvežanom Torsteinom Traeenom le še 37 sekund zaostanka.

Jonas Vingegaard FOTO: Profimedia icon-expand

Za 28-letnega Danca, ki prav veliko na letošnji Vuelti ni napadal, je bil to prvi pravi prikaz moči. Pred prostim dnevom si je proti najbližjemu tekmecu Portugalcu Joau Almeidi (UAE Team Emirates) nabral nekaj prednosti in potrdil dobro formo. Trasa z izjemo zadnjega klanca do smučišča Valdezcaray (12,8 km/5,9 %) ni ponujala veliko priložnosti za favorite. Ti so tako čakali na ciljni vzpon, kaj hitro pa je napad za Vingegaarda pripravil njegov moštveni kolega Matteo Jorgenson. Američan je razbil skupino najboljših, nato pa je v svojem ritmu nadaljeval Danec in s seboj za nekaj 100 m odpeljal le Italijana Giulia Cicconeja (Lidl-Trek). Slednji je nato povsem popustil, v ozadju pa je poskušal škodo omiliti Almeida.

Vingegaard je pridobival vse do zadnjega kilometra, nato pa nekaj časa izgubil. Ciljno črto je prečkal 24 sekund pred Almeido, s katerim je skupaj do cilja pripeljal tudi Britanec Tom Pidcock (Q36,5). Slednji je Portugalca ugnal na ciljni črti za dve dodatni bonifikacijski sekundi. Za Vingegaarda je bila to jubilejna 40. zmaga v karieri, četrta v sezoni ter druga na letošnji Vuelti, potem ko je dobil tudi drugo etapo. Norvežan Torstein Traeen (Bahrain-Victorious) je dan začel s prednostjo 2:33 minute pred Vingegaardom v seštevku, na koncu pa je obdržal majico vodilnega, potem ko je etapo končal na 17. mestu v večji zasledovalni skupini (+1:46) s Cicconejem in ostalimi. Norvežan ima tako še 37 sekund naskoka pred Vingegaardom, medtem ko Almeida zaostaja 1:15 minute. Pidcock je napredoval na četrto mesto (+1:35).

