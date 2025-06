Vingegaard pred dvobojem s Pogačarjem: Sem povsem drugačna oseba

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) se bo po uspešni sezoni spomladanskih klasik pred dirko po Franciji podal še na prestižni kriterij po Dofineji. Tam se bo pomeril z obema največjima tekmecema, s katerima si je delil že lanski oder za zmagovalce na Touru, Dancem Jonasom Vingegaardom in Belgijcem Remcom Evenepoelom .

Ob padcu si je poškodoval roko in utrpel pretres možganov, zaradi česar je moral predčasno skleniti osemdnevno preizkušnjo. Od takrat se je posvetil pripravam na dirko po Franciji, ki ostaja glavni in edini cilj dvakratnega zmagovalca Toura (2022, 2023) v sezoni.

Pred kriterijem po Dofineji je v izjavi za Eurosport spregovoril o svoji pripravljenosti. "Počutim se kot popolnoma druga oseba glede tega, v kakšnem stanju je moje telo in kako se odziva na trening.

"Zaveda se, da bo moral biti boljši kot pred dvema letoma, da v bitki za rumeno majico, tako v Dofineji kot na Touru, premaga Pogačarja. "Vedno sem užival v stopnjevanju forme pred dirko po Franciji, to je vedno velik cilj in vedno uživam v trdem delu. Vsi so napravili korak naprej, očitno moram biti tudi jaz boljši kot sem bil pred dvema letoma in čutim, da se izboljšujem.

Danec je na Dofineji slavil leta 2023, leto pred tem pa pomagal do skupne zmage tudi takratnemu moštvenemu kolegu Rogliču, sam pa je bil drugi.