Vingegaard prevzel vodstvo na dirki Pariz - Nica

Organizatorji so približno 45 km pred ciljem prekinili današnjo preizkušnjo zavoljo nevihte s točo. Kolesarje so najprej pozvali, da etapo nadaljujejo z zmerno hitrostjo, nato pa zaradi izjemno nevarnega in spolzkega cestišča povsem ustavili karavano. Po dolgih pogovorih prirediteljev dirke z vodilnimi moštvenimi osebami so etapo vendarle nadaljevali 28,8 km pred ciljem v smučarskem središču Allier.

Na 6,7 km dolgem sklepnem vzponu na 1077 m visoki La Loge des Gardes je imel največ moči 26-letni Joao Almeida, ki je dosegel 14. etapno zmago v svoji karieri, drugo mesto pa je s sekundo zaostanka osvojil Jonas Vingegaard. Osemindvajsetletni Danec, zmagovalec dirke po Franciji v letih 2022 in 2023, je prevzel vodstvo v generalni razvrstitvi, na drugem mestu je s petimi sekundami zaostanka njegov moštveni kolega iz ZDA Matteo Jorgenson.