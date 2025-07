Vingegaard: Prikazal sem najboljše in najslabše predstave doslej

"Na letošnji dirki sem prikazal svoje najboljše predstave in tudi najslabše predstave v zadnjih letih," je Jonas Vingegaard ocenil svoj letošnji Tour na novinarski konferenci. "Na žalost je bilo več slabih dnevov."

Na splošno pa je zadovoljen tako s svojo predstavo kot tudi predstavo svoje ekipe Visma - Lease a Bike. "Vozili smo v skladu z našimi načrti," je dejal in ob tem zanikal, da naj bi na ekipni duh in taktiko vplivale besede njegove žene pred začetkom Toura, ko je kritizirala podporo, ki jo ekipa nudi Dancu.

Ob tem je že začel pogledovati proti naslednjem preizkusu. Nastopil bo na dirki po Španiji, kjer bo skušal osvojiti prvo tritedensko dirko od zadnjega slavja na Touru leta 2023.

"Ampak za začetek si želim kakšen teden počitka, nato pa se bom znova posvetil treningu ... Od tam pa me čaka dva in pol tedna priprav in nato nastop na dirki po Španiji."