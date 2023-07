Vingegaard se je opekel, do Pariza pričakuje peklenski boj za rumeno majico

Jonas Vingegaard je potreboval šest etap, da je prišel do majice, s katero je lani prikolesaril na Elizejske poljane. Kljub temu pa ni mogel biti povsem zadovoljen, saj mu je Tadej Pogačar jasno dal vedeti, da še ni rekel zadnje. "Presrečen sem, da sem nazaj v rumenem. Seveda pa sem si želel, da bi vsaj ostal skupaj s Tadejem, ampak na zadnjem klancu je bil res močan in je zasluženo zmagal," je pošteno priznal lanski zmagovalec Toura.

Na sredini, peti etapi je Pogačarja prehitel za minuto in štiri sekunde, po čemer so mnogi že namigovali, da je tudi letos premočan za vso konkurenco. Odgovor 24-letnika s Klanca pri Komendi je bil nemuden. Najprej je uspešno sledil Vingegaardovemu napadu na predzadnjem klancu dneva na prelaz Tourmalet, potem pa ga je za seboj pustil v zadnjih treh kilometrih etape, v kateri je bil od Danca boljši za 24 sekund. Še štiri je pridobil na račun bonifikacijskih sekund.

"Želeli smo ga zopet testirati, da bi videli, kako se počuti. Predvidevam, da se je počutil bolje kot dan prej. Do Pariza nas čaka peklenska bitka," je še povedal Vingegaard in priznal, da se je na kolesu počutil dobro, a mu je napad na Tourmaletu, ko je bilo do cilja še skoraj 50 kilometrov, vzel ogromno energije.