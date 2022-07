Vingegaard se je zahvalil Rogliču, Pogačarja vidi kot najresnejšega tekmeca

Kakšen preobrat na dirki po Franciji. Jumbo-Visma je z odlično načrtovanim napadom strla Tadeja Pogačarja. Jonas Vingegaard ga je na ciljnem vzponu prehitel za skoraj tri minute, s čimer je prevzel rumeno majico vodilnega. Danec se je po velikem uspehu hitel zahvaljevati ekipnim kolegom, še posebej je izpostavil Primoža Rogliča. Tako kot poraženi Pogačar pa je posvaril, da Tour še zdaleč ni odločen.

icon-expand Sepp Kuss in Primož Roglič, ki sta v cilj prišla z 11-minutnim zaostankom, sta takole proslavljala uspeh Jonasa Vinegaarda. FOTO: AP

"Z besedami težko povzamem, kaj se mi je danes zgodilo. O tem sem sanjal. Dobiti etapo in zraven še rumeno majico je neverjetno," je bil po (doslej) največjem uspehu kariere presrečen danski kolesar. Še pred lanskim Tourom se ni vedelo, ali bodo pri Jumbo-Vismi sploh zaupali mesto pomočnika Primožu Rogliču. Ko je Kisovčan odstopil zaradi poškodbe, je nenadejano dobil vlogo kapetana in zaupanje poplačal z drugim mestom v skupnem seštevku. "Lani sem bil zadovoljen z drugim mestom. Ampak vedel sem, da moram tvegati, če si želim še korak naprej. Cela ekipa je opravila odlično delo. Neverjetno je, kaj nam je uspelo," Jonas Vingegaard ni skrival vzhičenja nad doseženim na 11. etapi.

Presenečen, kakšno razliko mu je uspelo napraviti Tadeja Pogačarja je napadel slabih pet kilometrov pred ciljem na prelazu Granon. Dvakratni zaporedni zmagovalec mu ni uspel slediti in razlika se je iz metra v meter večala. Na koncu je bil Danec od Slovenca hitrejši za skoraj tri minute (2:52). "Bil sem presenečen, da so bili zaostanki tako veliki. A etapa je bila izjemno težka. Težja kot je etapa, večje so razlike. In tokrat je to šlo v mojo korist." Vingegaard je priznal, da med vožnjo ni dobro vedel, kaj se v ozadju dogaja s kapetanom emiratov: "Če sem iskren, nisem vedel, kako je z njim. Po radiu so mi povedali, da bo pet kilometrov pred koncem zelo strmo. Rekel sem si: 'Ali bom napadel jaz ali pa on.' Na koncu mi je uspelo, ustvaril sem veliko razliko." Organizatorji so šele drugič v zgodovini Toura vključili vzpon na Col du Granon. Vingegaard si ga bo kljub zahtevnosti za vedno zapomnil v sijajnem spominu. "Ta klanec je brutalen. V zadnjih kilometrih sem tako trpel, da sem si želel samo, da bi ga bilo čim prej konec. Zadnje tri kilometre sem bil popolnoma na limitu. Bilo je brutalno," je povedal Danec, ki je razkril tudi, da vzpona med ogledom etape ni prekolesaril, temveč se je nanj zapeljal v avtomobilu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Utišali kritike, ki jih ni bilo malo Številni so predvsem v prvem tednu kritizirali taktiko Jumbo-Visme. Tokrat pa je Nizozemcem načrt uspel do potankosti. Izkoristili so številčno premoč v primerjavi z UAE Emirates in s serijo napadov le strli pred tem nepremagljivega Pogačarja. "Na dnu prelaza Telegraph in potem ob vožnji na Col de Galibier smo napadli, ker smo želeli etapo narediti kar se da težko. Najprej je napadel Primož, kar kaže na to, kako velik kolesar je. Popolnoma se je podredil našemu načrtu. Želeli smo si imeti nekoga v begu, ki bi nam lahko v zaključku pomagal. Nato naj bi Primož napadel Tadeja. Oboje nam je uspelo. Počutil sem se dobro in na koncu sem zmagal," je o taktiki na sredini preizkušnji povedal novi nosilec rumene majice.

icon-expand Jonas Vingegaard je po 11. etapi prvič v karieri okusil slast rumene majice. FOTO: AP

Pogačar ostaja najresnejši tekmec Do Pariza ga loči še deset etap. A četudi je Vingegaardu ne bi uspelo zadržati, si bo svojo prvo zmago na dirki po Franciji zapomnil za vse večne čase. "Ko sem začel kolesariti, si nisem upal niti sanjati o zmagi na Touru, kaj šele o rumeni majici. Tudi če jo izgubim, bom za vedno ponosen, da sem jo nosil. To je največja dirka na svetu in jaz sem vodilni v skupnem seštevku." Vingegaard ima sedaj v skupnem seštevku 2:16 prednosti pred Romainom Bardetom, na tretjem mestu pa je Tadej Pogačar z zaostankom 2:22. Slovenski as se je na svojem tretjem Touru prvič znašel v resnejši krizi, kljub temu pa je kapetan Jumbo-Visme prepričan, da bo prav Pogačar do konca njegov najresnejši tekmec. "Še vedno ga vidim kot največjega konkurenta. Pričakujem, da bo vsak dan skušal napadati," je previden Danec.