Vingegaard še vedno mnenja, da Toura ne bodo odločale sekunde

Epski dvoboj Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda bo na torkovem kronometru dobil novo poglavje.

110. dirka po Franciji danes vstopa v zadnji teden. Na sporedu je edina posamična vožnja na čas. Čeprav pogled na profil 16. etape tega ne razkriva, gre za precej razgibano traso, kar smo med dnevom premora spoznali na lastni koži. Edini kategorizirani vzpon tik pred ciljem je resda dolg le poltretji kilometer, vendar so odstotki naklona večino poti dvomestni. Kdor bo imel slab dan, bi utegnil v skupnem seštevku veliko izgubiti, čeprav je kronometer dolg le dobrih 22 kilometrov.

"Če bo v taki formi kot doslej, se mu ne bo dalo veliko vzeti. Realno gledano pričakujemo, da bo približno enako, ampak nikoli se ne ve, kdo bo imel slab dan. Bomo videli, kako bo. Upam, da se bo dalo vzeti par sekund, ampak bo zelo težko. Treba bo v vsakem primeru pritiskati do konca, ker to še ni zadnji dan," je na ponedeljkovi novinarski konferenci še razmišljal Pogačar.

"Začetek je precej enostaven, potem pa sledi kratek, a strm klanec. Treba bo preračunati, koliko energije porabiti do zadnjega klanca. Zadnjih 15 minut bo brutalnih. Vse, kar bo ostalo, bo takrat šlo. Trasa mi je kar všeč, zelo se veselim in upam na dobre noge," pa je pred kronometrom razmišljal 24-letnik s Klanca pri Komendi.

Letošnji Tour bo – ne glede na končni razplet – brez dvoma šel v zgodovino kot eden najbolj napetih doslej. Potem ko si je Pogačar v prvih etapah privozil nekaj bonifikacijskih sekund prednosti, je Vingegaard na peti etapi z napadom dobil več kot minuto. Sledil je ekspresen odgovor slovenskega šampiona na šesti etapi, na kateri je pridobil 28 sekund, do drugega prostega dneva pa se je razlika stopila na vsega deset sekund.

Zmagovalca zadnjih dveh Tourov sta doslej skupaj vozila na devetih posamičnih vožnjah na čas. Šestkrat je bil boljši Pogačar, trikrat Vingegaard. Na Tourih je to razmerje izenačeno (2:2), velja pa izpostaviti, da Vingegaard proti Pogačarju v zadnjem tednu dirke po Franciji kronometra še ni izgubil (2:0).

Kljub temu prvi kolesar Jumbo-Visme že od začetka Toura poudarja, da zmagovalca ne bo odločilo nekaj sekund. In čeprav se ta scenarij iz etape v etapo zdi bolj verjeten, je Danec še vedno enakega mnenja. "Težko je reči, kakšna razlika bo na koncu. Ampak s kronometrom in dvema gorskima etapama v zadnjem tednu še vedno mislim, da bo razlika večja. Lahko, da bo manjša od minute, ampak ne predstavljam si, da bo znašala pet ali deset sekund. Počakati bomo morali do Pariza," je pred začetkom bojev v zadnjem tednu še povedal 26-letni specialist za najtežje vzpone.