Kolesarji na dirki po Franciji imajo pred zadnjim tednom prost dan in favorita za končno zmago Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar sta ga izkoristila za nabiranje prepotrebne energije. Danec v rumeni majici se zaveda, da bo dvakratni zmagovalec francoske pentlje napadel ob prvi priložnosti, saj mora nadoknaditi dve minuti in 22 sekund zaostanka. Pogačarjev načrt za vnovično osvojitev Toura pa je preprost, čim večkrat poskušati streti tekmeca in na kolesu dati vse od sebe.