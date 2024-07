Vingegaard: To je bila moja daleč najboljša predstava

V skupnem seštevku ima Pogačar pred zadnjim tednom 3:09 minute naskoka pred Vingegaardom in 5:19 pred tretjeuvrščenim Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step). Vsi ostali zaostajajo že 10:54 minute in več.

Prvi trije uvrščeni v nedeljski 15. etapi od Loudenviella do vrha na Plateau de Beille so podrli rekord pokojnega Italijana Marca Pantanija iz leta 1998, ko je postal zadnji kolesar z zmago na dvojčku tritedenskih dirk Giro-Tour.

Vingegaard je "piratov" rekord zrušil za dobri dve minuti in pol, kar je označil za najboljšo predstavo v karieri. "To je bila najboljša predstava doslej, in to za precej. Izboljšal sem se. Včeraj sem bil boljši kot kdaj koli prej, zato mora biti tudi pri Pogačarju tako," je 27-letni branilec lanske zmage dejal danski televiziji TV2.

Predstava, na katero so pri Visma-Lease a Bike računali in zato celotno etapo narekovali močan ritem na klancih, ni bila dovolj, da bi Pogačarja spravili v težave. Še več, 5,4 km pred vrhom vzpona je 25-letnik s Klanca pri Komendi pospešil, se odpeljal Dancu in ga prepričljivo ugnal z domnevno celo najboljšo predstavo v zgodovini kolesarstva na klancih.

Pogačar je za sloviti pirenejski klanec, ki je dolg 15,8 km in se v povprečju dviga za 7,9 odstotka, porabil 39 minut in 50 sekund, kar znese 6,98 W/kg, torej moči na kilogram telesne teže.

Vingegaard je zaostal 1:08 minute in se lahko pohvali z drugo najboljšo predstavo v zgodovini po izračunih kolesarskega portala Lanterne Rouge in drugih statističnih kolesarskih portalov.