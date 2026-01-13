Vingegaard z dvojnim programom: poleg Toura prvič tudi na startu Gira!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Že nekaj časa se je špekuliralo, če bo Jonas Vingegaard prvič del zgodbe Gira. Danec je vse napovedi in špekulacije uspešno odbijal in uradni odgovor prestavljal na januar. in zgodilo se je, na druženju s sedmo silo je dvakratni dobitnik Toura (2022, 2023) in zmagovalec Vuelte (2025) "dahnil" usodni da.

"Dolgo razmišljam o nastopu na Giru. To je ena najpomembnejših dirk na koledarju in hkrati ena tistih, na katerih še nikoli nisem tekmoval. Res si želim, da bi jo preizkusil, in zdaj imam prave občutke, da to tudi storim. Zmaga na Vuelti lani jeseni mi je dala še več lakote in motivacije za zmago v Italiji. Rožnato majico želim dodati svoji zbirki," je bil neposreden 27-letni Danec, ki bo bržkone nastopil tudi na letošnjem Touru.

Jonas Vingegaard FOTO: Profimedia

Uradni debi na Dirki po Italiji bo pomenil tudi drugačno pripravo v primerjavi s prejšnjimi sezonami. "V zadnjih petih letih je bila moja priprava na Tour praktično vedno enaka, tokrat pa bomo naredili nekaj novega. Organizatorji so zasnovali fantastično traso, morda ne tako zahtevno kot v bližnji preteklosti, a zdi se, da gre za mešanico tradicionalnih značilnosti Toura in Gira. Moje misli so zdaj usmerjene v italijansko dirko, nato bom razmišljal o Touru. To sta moja glavna cilja in imam ogromno motivacije," je danskim novinarjem še zaupal Vingegaard.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Italijanska pentlja se bo 16. v 109 izvedbah začela v tujini. Tokrat v Bolgariji, kjer bodo uvodne tri etape, zaključek pa bo v Rimu, in sicer osmič v zgodovini, so organizatorji obelodanili na predstavitvi v italijanski prestolnici. Kolesarje čaka 21 etap, od tega ena vožnja na čas v Toskani, osem ravninskih etap, sedem gorskih etap in pet visokogorskih preizkušenj. Sedem etap se bo končalo z vzponom.