Kolesarstvo

Vingegaard z dvojnim programom: poleg Toura prvič tudi na startu Gira!

Rim, 13. 01. 2026 14.26 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
M.J.
Jonas Vingegaard

Organizatorje kolesarske dirke po Italiji je razveselila uradna informacija, da bo na startu letošnjega Gira tudi Jonas Vingegaard. Danec bo sploh prvič napadal tritedensko Dirko po Italiji. Ta se bo začela 8. maja v Bolgariji, končala pa 31. maja v Rimu. Kolesarji bodo skupaj prevozili 3459 kilometrov in opravili 49.150 višinskih metrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Že nekaj časa se je špekuliralo, če bo Jonas Vingegaard prvič del zgodbe Gira. Danec je vse napovedi in špekulacije uspešno odbijal in uradni odgovor prestavljal na januar. in zgodilo se je, na druženju s sedmo silo je dvakratni dobitnik Toura (2022, 2023) in zmagovalec Vuelte (2025) "dahnil" usodni da. 

Preberi še Presenetljiva odločitev: Simon Yates končal kolesarsko kariero

"Dolgo razmišljam o nastopu na Giru. To je ena najpomembnejših dirk na koledarju in hkrati ena tistih, na katerih še nikoli nisem tekmoval. Res si želim, da bi jo preizkusil, in zdaj imam prave občutke, da to tudi storim. Zmaga na Vuelti lani jeseni mi je dala še več lakote in motivacije za zmago v Italiji. Rožnato majico želim dodati svoji zbirki," je bil neposreden 27-letni Danec, ki bo bržkone nastopil tudi na letošnjem Touru. 

Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard
FOTO: Profimedia

Uradni debi na Dirki po Italiji bo pomenil tudi drugačno pripravo v primerjavi s prejšnjimi sezonami. "V zadnjih petih letih je bila moja priprava na Tour praktično vedno enaka, tokrat pa bomo naredili nekaj novega. Organizatorji so zasnovali fantastično traso, morda ne tako zahtevno kot v bližnji preteklosti, a zdi se, da gre za mešanico tradicionalnih značilnosti Toura in Gira. Moje misli so zdaj usmerjene v italijansko dirko, nato bom razmišljal o Touru. To sta moja glavna cilja in imam ogromno motivacije," je danskim novinarjem še zaupal Vingegaard.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Italijanska pentlja se bo 16. v 109 izvedbah začela v tujini. Tokrat v Bolgariji, kjer bodo uvodne tri etape, zaključek pa bo v Rimu, in sicer osmič v zgodovini, so organizatorji obelodanili na predstavitvi v italijanski prestolnici. Kolesarje čaka 21 etap, od tega ena vožnja na čas v Toskani, osem ravninskih etap, sedem gorskih etap in pet visokogorskih preizkušenj. Sedem etap se bo končalo z vzponom.

Preberi še Pogačar prepričljivo najboljši športnik v izboru Marce

Iz Bolgarije se bo kolesarska karavana letos preselila na jug Italije in se potem vila proti severu, kjer bo verjetno tudi padla dokončna odločitev o končnem zmagovalcu. Na zadnjih dveh etapah bodo namreč tekmovalci morali premagati 8700 "višincev" od skupno skoraj 50.000. Po predzadnji etapi, ta se bo začela v Furlaniji v Huminu, se bodo kolesarji podali še v Rim, kjer bo konec dirke.

Od leta 2010 se je Giro d'Italia sedemkrat začel v tujini, lani se je v Albaniji, dirko je na koncu dobil Britanec Simon Yates.

Etape moške dirke po Italiji 2026:
1. etapa, 8. maj: Nesebar (Bolgarija) - Burgas (Bolgarija), 156 km

2. etapa, 9. maj: Burgas (Bolgarija) - Veliko Tarnovo (Bolgarija), 220 km

3. etapa, 10. maj: Plovdiv (Bolgarija) - Sofija (Bolgarija), 174 km

- prost dan, 11. maj

4. etapa, 12. maj: Catanzaro - Cosenza, 144 km

5. etapa, 13. maj: Praia a Mare - Potenza, 204 km

6. etapa, 14. maj: Paestum - Neapelj, 161 km

7. etapa, 15. maj: Formia - Blockhaus, 246 km

8. etapa, 16. maj: Chieti - Fermo, 159 km

9. etapa, 17. maj: Cervia - Corno alle Scale, 184 km

- prost dan, 18. maj

10. etapa, 19. maj: Viareggio - Massa, vožnja na čas, 40,2 km

11. etapa, 20. maj: Porcari - Chiavari, 178 km

12. etapa, 21. maj: Imperia - Novi Ligure, 177 km

13. etapa, 22. maj: Alessandria - Verbania, 186 km

14. etapa, 23. maj: Aosta - Pila, 133 km

15. etapa, 24. maj: Voghera - Milano, 136 km

- prost dan, 25. maj

16. etapa, 26. maj: Bellinzona (Švica) - Cari (Švica), 113 km

17. etapa, 27. maj: Cassano d'Adda - Andalo, 200 km

18. etapa, 28. maj: Fai della Paganella - Pieve di Soligo, 167 km

19. etapa, 29. maj: Feltre - Piani di Pezze, 151 km

20. etapa, 30. maj: Humin - Piancavallo, 199 km

21. etapa, 31. maj: Rim - Rim, 131 km

kolesarstvo Vingegaard tour giro

Presenetljiva odločitev: Simon Yates končal kolesarsko kariero

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
motorist_mb
13. 01. 2026 15.35
Kaj bledi še diha po tolkih porazih 🤣
Odgovori
+3
3 0
armenius
13. 01. 2026 15.53
ti si bled
Odgovori
0 0
