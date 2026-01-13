Vingegaard z dvojnim programom: poleg Toura prvič tudi na startu Gira!

Že nekaj časa se je špekuliralo, če bo Jonas Vingegaard prvič del zgodbe Gira. Danec je vse napovedi in špekulacije uspešno odbijal in uradni odgovor prestavljal na januar. in zgodilo se je, na druženju s sedmo silo je dvakratni dobitnik Toura (2022, 2023) in zmagovalec Vuelte (2025) "dahnil" usodni da.
"Dolgo razmišljam o nastopu na Giru. To je ena najpomembnejših dirk na koledarju in hkrati ena tistih, na katerih še nikoli nisem tekmoval. Res si želim, da bi jo preizkusil, in zdaj imam prave občutke, da to tudi storim. Zmaga na Vuelti lani jeseni mi je dala še več lakote in motivacije za zmago v Italiji. Rožnato majico želim dodati svoji zbirki," je bil neposreden 27-letni Danec, ki bo bržkone nastopil tudi na letošnjem Touru.
Uradni debi na Dirki po Italiji bo pomenil tudi drugačno pripravo v primerjavi s prejšnjimi sezonami. "V zadnjih petih letih je bila moja priprava na Tour praktično vedno enaka, tokrat pa bomo naredili nekaj novega. Organizatorji so zasnovali fantastično traso, morda ne tako zahtevno kot v bližnji preteklosti, a zdi se, da gre za mešanico tradicionalnih značilnosti Toura in Gira. Moje misli so zdaj usmerjene v italijansko dirko, nato bom razmišljal o Touru. To sta moja glavna cilja in imam ogromno motivacije," je danskim novinarjem še zaupal Vingegaard.
Italijanska pentlja se bo 16. v 109 izvedbah začela v tujini. Tokrat v Bolgariji, kjer bodo uvodne tri etape, zaključek pa bo v Rimu, in sicer osmič v zgodovini, so organizatorji obelodanili na predstavitvi v italijanski prestolnici. Kolesarje čaka 21 etap, od tega ena vožnja na čas v Toskani, osem ravninskih etap, sedem gorskih etap in pet visokogorskih preizkušenj. Sedem etap se bo končalo z vzponom.
Iz Bolgarije se bo kolesarska karavana letos preselila na jug Italije in se potem vila proti severu, kjer bo verjetno tudi padla dokončna odločitev o končnem zmagovalcu. Na zadnjih dveh etapah bodo namreč tekmovalci morali premagati 8700 "višincev" od skupno skoraj 50.000. Po predzadnji etapi, ta se bo začela v Furlaniji v Huminu, se bodo kolesarji podali še v Rim, kjer bo konec dirke.
Od leta 2010 se je Giro d'Italia sedemkrat začel v tujini, lani se je v Albaniji, dirko je na koncu dobil Britanec Simon Yates.
Etape moške dirke po Italiji 2026:
1. etapa, 8. maj: Nesebar (Bolgarija) - Burgas (Bolgarija), 156 km
2. etapa, 9. maj: Burgas (Bolgarija) - Veliko Tarnovo (Bolgarija), 220 km
3. etapa, 10. maj: Plovdiv (Bolgarija) - Sofija (Bolgarija), 174 km
- prost dan, 11. maj
4. etapa, 12. maj: Catanzaro - Cosenza, 144 km
5. etapa, 13. maj: Praia a Mare - Potenza, 204 km
6. etapa, 14. maj: Paestum - Neapelj, 161 km
7. etapa, 15. maj: Formia - Blockhaus, 246 km
8. etapa, 16. maj: Chieti - Fermo, 159 km
9. etapa, 17. maj: Cervia - Corno alle Scale, 184 km
- prost dan, 18. maj
10. etapa, 19. maj: Viareggio - Massa, vožnja na čas, 40,2 km
11. etapa, 20. maj: Porcari - Chiavari, 178 km
12. etapa, 21. maj: Imperia - Novi Ligure, 177 km
13. etapa, 22. maj: Alessandria - Verbania, 186 km
14. etapa, 23. maj: Aosta - Pila, 133 km
15. etapa, 24. maj: Voghera - Milano, 136 km
- prost dan, 25. maj
16. etapa, 26. maj: Bellinzona (Švica) - Cari (Švica), 113 km
17. etapa, 27. maj: Cassano d'Adda - Andalo, 200 km
18. etapa, 28. maj: Fai della Paganella - Pieve di Soligo, 167 km
19. etapa, 29. maj: Feltre - Piani di Pezze, 151 km
20. etapa, 30. maj: Humin - Piancavallo, 199 km
21. etapa, 31. maj: Rim - Rim, 131 km
